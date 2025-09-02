Tổng thống Ukraine hành động gấp rút sau loạt trận tập kích lớn của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Pravda).

"Chúng tôi đang đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống phòng không bổ sung để tăng cường khả năng bảo vệ chống lại tên lửa", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X, nhưng không nêu rõ bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.

"Chúng tôi tin tưởng vào nỗ lực tối đa của các nhà ngoại giao Ukraine trong các mối quan hệ của họ với các đối tác”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky đã chỉ đạo Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov phối hợp với các quan chức, chính quyền khu vực và các công ty năng lượng để mua thêm các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung, đồng thời tăng ngân sách cho các nhà sản xuất máy bay không người lái.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine đang chuẩn bị một cuộc họp của Ban Kỹ thuật với các nhà sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống phòng không trong nước.

"Ưu tiên hàng đầu là đánh chặn Shahed. Chúng tôi cũng thảo luận về việc bảo vệ mạng lưới và cơ sở năng lượng ở các khu vực tiền tuyến và biên giới, cùng với nguồn cung cấp dự phòng", nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ.

Máy bay không người lái loại Shahed, được sản xuất hàng loạt tại Nga, đã trở thành vũ khí trọng tâm trong các cuộc tấn công tầm xa của Moscow. Ukraine cáo buộc, vào đêm 31/8, Nga đã tập kích mạng lưới điện ở tỉnh Odessa bằng máy bay không người lái, khiến hơn 29.000 người bị mất điện.

Ukraine đã đặt mục tiêu đối phó máy bay không người lái Shahed là ưu tiên quốc phòng cốt lõi cho năm 2025 khi Nga mở rộng quy mô sản xuất máy bay không người lái.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky về việc đẩy nhanh tốc độ chuyển giao các hệ thống phòng không được đưa ra sau khi Nga dồn dập tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.

Theo Không quân Ukraine, vào đêm 27/8, rạng sáng 28/8, Nga đã phóng tổng cộng 629 máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine. Cuộc tấn công khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, một số cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng xác nhận thực hiện một cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau vào Ukraine, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu như một số nhà máy sản xuất vũ khí và sân bay quân sự của Ukraine.

Đây là cuộc không kích lớn thứ hai kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Rạng sáng 30/8, Không quân Ukraine cho biết Nga tiếp tục tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine.

Theo giới chức và truyền thông địa phương, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại các thành phố Zaporizhia, Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk và Cherkasy.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng nhiều tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm vào các khu vực tiền tuyến.

Thị trưởng thành phố Chornomorsk, tỉnh Odessa (Ukraine), ông Vasily Gulyayev, cho biết cuộc tập kích rạng sáng 31/8 của quân đội Nga là đợt tấn công lớn nhất kể từ năm 2022 vào thành phố này.

Cuộc tập kích khiến cảng của thành phố Chornomorsk, vốn là một trong những trung tâm tiếp vận chủ chốt cho quân đội Ukraine, tạm thời mất khả năng hoạt động. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng được sử dụng phục vụ cho quân đội Ukraine.

Trong bối cảnh Nga liên tiếp tấn công mục tiêu dân sự, tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình ngày càng rơi vào bế tắc. Nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đạt được bước tiến rõ rệt, khi kỳ vọng về cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày càng mờ nhạt.