Nga phóng dồn dập hơn 500 tên lửa, UAV khắp Ukraine

Cuộc không kích vào tỉnh Ivano-Frankivsk, Ukraine đã gây ra hỏa hoạn vào ngày 3/9 (Ảnh: Kyiv Independent).

Các quan chức địa phương và quân sự Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 500 máy bay không người lái (UAV) và hàng chục tên lửa, tấn công cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine vào đêm 2/9, rạng sáng 3/9.

Theo báo cáo của các quan chức và truyền thông Ukraine, cảnh báo không kích đã vang lên trong nhiều giờ trên khắp Ukraine, với tiếng nổ được nghe thấy ở 9 trong số 24 khu vực của nước này, từ Kiev đến Lviv và Volyn ở phía tây.

Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 430 trong số 502 máy bay không người lái và 21 trong số 24 tên lửa do Nga phóng trong đêm, đồng thời cho biết 3 tên lửa và 69 máy bay không người lái đã tấn công 14 địa điểm.

"Cuộc không khích đã bị đẩy lùi bởi máy bay, các đơn vị tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử, các hệ thống không người lái và các nhóm hỏa lực cơ động từ lực lượng phòng thủ Ukraine", Không quân Ukraine xác nhận.

Cơ quan phụ trách hệ thống đường sắt Ukraine xác nhận, 4 công nhân đường sắt tại khu vực Kirovohrad, miền trung Ukraine đã phải nhập viện sau cuộc tấn công của Nga. Cuộc tấn công khiến hàng chục chuyến tàu bị chậm trễ tới 7 giờ do các cơ sở vật chất bị hư hại.

Các công nhân đường sắt nằm trong số 5 người bị thương tại trung tâm đường sắt Znamianka, nơi 28 ngôi nhà cũng bị hư hại, theo thông tin từ cơ quan ứng phó khẩn cấp của Ukraine.

Thống đốc Viacheslav Chaus cho biết tại Chernihiv, phía bắc Ukraine, cuộc tấn công đã khiến 30.000 người rơi vào cảnh mất điện và làm hư hại cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trong khi đó, giao thông công cộng tại thành phố Khmelnytskyi, phía tây Ukraine, đã phải đối mặt với "sự gián đoạn lịch trình đáng kể" sau vụ tấn công, trong đó các quan chức khu vực đã thông báo về các vụ cháy và thiệt hại cho các tòa nhà dân cư cùng nhiều vấn đề khác.

Lính cứu hỏa tại khu vực Ivano-Frankivsk đang đối phó với ngọn lửa thiêu rụi 9.000m2 kho bãi, theo thông tin từ cơ quan ứng phó khẩn cấp.

Nga gần đây dồn dập tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.

Theo Không quân Ukraine, vào đêm 27/8, rạng sáng 28/8, Nga đã phóng tổng cộng 629 máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine. Cuộc tấn công khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, một số cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Rạng sáng 30/8, Không quân Ukraine cho biết Nga tiếp tục tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh với các quốc gia Bắc Âu và Baltic vào ngày 3/9, sau đó lên kế hoạch tới Pháp. Tại đây, ông Zelensky sẽ gặp các đồng minh EU và Mỹ để thảo luận về các bước tiếp theo của "liên minh các nước thiện chí" từng cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Zelensky dự kiến thúc đẩy việc gây áp lực mạnh mẽ hơn lên Nga khi ông gặp các đồng minh châu Âu và Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi tăng cường gây áp lực lên Nga để chấm dứt các chiến sự.

"Chúng tôi sẽ thảo luận với các đối tác của chúng tôi về sự cần thiết phải có các biện pháp gây áp lực mạnh mẽ trong những ngày tới”, ông Zelensky tuyên bố trên Telegram.

Trong bối cảnh một số nước đang nỗ lực làm trung gian chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm rưỡi của Nga, Ukraine muốn được đảm bảo an ninh để ngăn chặn mọi cuộc tấn công trong tương lai.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông kỳ vọng một kế hoạch rõ ràng tại cuộc họp ở Paris vào ngày 5/9 hoặc ngay sau đó về những gì “liên minh thiện chí” có thể cung cấp để đảm bảo an ninh cho Kiev.