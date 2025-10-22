Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin bị hoãn vô thời hạn

Kênh Military Summary đưa tin, tình hình chính trị quốc tế đang diễn biến phức tạp sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cũng như thông báo về cuộc gặp thượng đỉnh tại Hungary.

Các báo cáo cho biết sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin được cho là đã bị hoãn vô thời hạn.

Đáng chú ý, trong đêm 21/10, 2 vụ tấn công phá hoại đã xảy ra vào các nhà máy lọc dầu ở Romania và Hungary, cả hai đều lọc dầu của Nga.

Trong khi đó, châu Âu, vốn không có ghế tại bàn đàm phán, đang kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đang đi những nước cờ quan trọng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực đưa hai bên xích lại gần nhau hơn (Ảnh minh họa: Ildifforme).

Ukraine tuyên bố loại khỏi vòng chiến hơn 1.000 binh sĩ Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày qua, lực lượng phòng vệ đã loại khỏi vòng chiến khoảng một nghìn quân nhân Nga, phá hủy hoặc làm hư hại 11 xe thiết giáp, 2 xe tăng và 12 khẩu pháo.

Ước tính, tổng thiệt hại của lực lượng Moscow từ ngày 24/2/2022 đến 22/10 bao gồm: Nhân sự - 1.133.250 (tăng thêm 1.050 người); Xe tăng - 11.280 (+ 2); Xe bọc thép chiến đấu - 23.447 (+ 11); Hệ thống pháo binh - 33.914 (+ 12); Pháo phản lực - 1.524; Hệ thống phòng không - 1.229; Máy bay - 428; Trực thăng - 346; UAV chiến thuật - 72.760 (+ 160); Tên lửa hành trình - 3.864; Tàu thuyền - 28; Tàu ngầm - 1; Ô tô và xe bồn - 65.122 (+ 96); Thiết bị đặc chủng - 3.981 (+ 1).

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, đã có 151 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó 53 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 6 tên lửa, tiến hành 39 cuộc không kích, thả 85 quả bom dẫn đường. Họ cũng sử dụng 1.960 UAV cảm tử và thực hiện 3.049 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Gulyai-Polye và Orekhov.

Pokrovsk bên bờ vực sụp đổ

Tình hình tiền tuyến tiếp tục xấu đi đối với quân đội Ukraine (AFU) trên khắp tiền tuyến dài 800km và quân đội Nga (RFAF) nắm thế chủ động ở mọi nơi. Lực lượng Moscow tiếp tục giành được những bước tiến lớn tại Pokrovsk, nơi hơn một nửa thành phố đã rơi vào tay Moscow, kênh Military Summary xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 21/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai cánh quân của họ chỉ còn vài km nữa là có thể bắt tay nhau, đóng sập "cửa tử" đối với lực lượng Kiev (Ảnh: Anna News).

Tối 21/10, những thông tin quan trọng về hoạt động tác chiến của RFAF được cập nhật từ Pokrovsk xác nhận, tại phía bắc thành phố, khu định cư Krasny Liman đã được kiểm soát. Đồng thời, một cuộc đột phá trực tiếp vào Rodinskoye cũng được tiến hành, quân đội Nga đã vươn tới vùng ngoại ô phía nam thành phố. Như vậy, Rodinskoye coi như bị cắt đứt hoàn toàn khỏi các tuyến đường tiếp tế đường bộ và đang bị bao vây, theo kênh MD.

Kênh Geroman đưa tin, xe bọc thép Nga tấn công Mirnograd. Quân đội Ukraine pháo kích các phương tiện cơ giới của đối phương ở ngoại ô phía nam thành phố. Lực lượng Moscow đã mở rộng vùng kiểm soát lên 1,5km dọc theo mặt trận gần thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 21/10. Moscow phát huy thế chủ động, tiếp tục tiến xa hơn 1,5km trên mũi thọc sâu ở phía nam thành phố (Ảnh: ZOV Military).

Trong 4 ngày qua, quân đội Nga đã kiểm soát làng Promin và xâm nhập Mirnograd từ một trục thứ hai dọc theo đường Т-05-11, kênh Suriyakmaps tổng kết.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 21/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Ở phía bắc Pokrovsk, mũi thọc sâu Dobropolye của RFAF tiếp tục mở rộng khi họ chiếm lại phần lớn khu vực Volodymyrivka. Trong khi đó, giao tranh với AFU vẫn tiếp diễn ở phía tây Shakhove.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 21/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam. Kiev phản công trên mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Hé lộ kết quả cuộc đột kích lớn của Nga ở Zaporizhia

Theo kênh RVvoenkor, quân đội Nga, sau khi tung đòn đột kích bằng bộ binh cơ giới quy mô lớn, đã chiếm được phần lớn Malaya Tokmachka, tiến về thành phố Orekhov, AFU đang mở đợt phản công.

Cụ thể, trên mặt trận Zaporizhia, sau một cuộc tấn công vào Malaya Tokmachka, lực lượng tăng thiết giáp của Tập đoàn quân 58 RFAF, dưới sự yểm trợ của UAV, đã xâm nhập vào khu định cư, phá hủy 1 xe tăng và 1 xe chiến đấu bộ binh do quân đội Ukraine dùng để ngăn chặn bước đột phá của RFAF.

Trong trận chiến, lính xung kích Nga chiếm được phần lớn Malaya Tokmachka và tiếp tục dọn sạch các tầng hầm. Một số lính bộ binh Ukraine đã đầu hàng.

AFU lập tức gửi quân tiếp viện từ Orekhov và đang phản công, cố gắng giữ vững khu định cư. Họ hiện cố thủ ở ngoại ô, và các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Quân đội Nga (RFAF) phát động một cuộc đột kích mạnh mẽ bằng bộ binh cơ giới, lần này theo hướng Orekhov. Kết quả là lực lượng Moscow đã tiến vào khu định cư Malaya Tokmachka và giành được chỗ đứng, theo kênh Military Summary.

Trong khi đó, kênh Petrenko của Ukraine phản bác: "Vào ngày 20/10, quân đội Nga, được hỗ trợ bởi xe bọc thép, đã mở cuộc tấn công vào Malaya Tokmachka. Lực lượng Kiev đã phá hủy được xe bọc thép và hạ gục một phần binh sĩ đối phương. Tại khu vực trung tâm khu định cư, 1 xe tăng Ukraine "tả xung hữu đột", khai hỏa vào các vị trí của Nga trong khu dân cư".

"Một số nguồn tin ủng hộ Moscow đưa tin về một cuộc đột phá, củng cố và thậm chí là đã giành quyền kiểm soát Malaya Tokmachka, nhưng điều này không đúng sự thật. Các nguồn tin khác của họ (Nga) lại than thở về sự thất bại và mất mát của xe bọc thép. Đến cuối ngày 21/10, các hoạt động chiến đấu trong khu định cư vẫn tiếp tục, vì các đơn vị xung kích RFAF còn hiện diện trong khu định cư", kênh Petrenko cho biết thêm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 21/10. Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được. Kiev tăng cường lực lượng để phản công (Ảnh: RVvoenkor).

Kupyansk bên bờ vực sụp đổ

Kênh ZOV đưa tin, trên mặt trận Kharkov, các đơn vị xung kích RFAF đã tiến 1km về phía nam thành phố Kupyansk, chiếm giữ các vị trí mới trong khu vực Yubileyny.

Vị trí tiền tiêu của lực lượng Moscow trong một tòa nhà dân cư nhiều tầng đã bị AFU pháo kích.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 21/10. Moscow phát huy thế chủ động, tiếp tục tiến lên, chiếm được ngọn đồi quan trọng (Ảnh: ZOV Military).

Cũng tại Kharkov, quân đội Nga đạt những thành công chiến thuật quan trọng ở Volchansk, tiến vào phía tây thành phố và giành được các vị trí mới trên bờ trái sông Volchya, mở rộng đầu cầu, theo kênh RVvoenkor.

"Ở phía tây Volchansk, quân đội Nga đã chiếm giữ phần còn lại của Nhà máy khai thác dầu Volchansk và phát triển về phía nam vào các khu dân cư", các nhà phân tích quân sự Ukraine cũng thừa nhận.

RFAF cũng đã bảo vệ được khu vực xung quanh ga đường sắt Volchansk, tấn công về phía khu dân cư Kislyakovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 21/10. Moscow giữ phần màu nâu, khu vực nâu đậm là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh Military Summary khẳng định, tình hình tại Volchansk trở nên tồi tệ hơn khi quân đội Nga đã đột phá được đến Synelnikove. Mặt trận nam Donetsk rơi vào tình trạng hỗn loạn trong 2-3 tháng qua do RFAF liên tục tiến công. Gần đây, tuyến phòng thủ Liman cũng bắt đầu suy yếu khi lực lượng Moscow tiến vào thành phố từ phía Yampil - Zarichne.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Volchansk ngày 21/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Anna News).

Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine dọc sông Yanchur

Theo kênh Readovka, quân đội Nga chọc thủng phòng tuyến đối phương dọc theo sông Yanchu, bao phủ các tuyến đường hậu cần chính của khu vực phòng thủ Gulyai-Polye.

Lực lượng Moscow trên hướng nam Donbass đã đạt được một mục tiêu quan trọng: phòng tuyến của quân đội Ukraine dọc theo sông Yanchur đã bị chọc thủng. Lính xung kích Nga củng cố được vị trí ở phía bắc làng Pervomayskoye và cũng chọc thủng được hệ thống phòng thủ ở xa hơn về phía nam, gần các làng Novonikolayevka và Poltavka.

Khu vực duy nhất mà quân đội Ukraine vẫn giữ vững vị trí trên bờ sông là Rybnoye và Uspenovka. Tuy nhiên, trước sự đột phá của RFAF về phía bắc và phía nam, việc tiếp tục phòng thủ bờ sông là vô ích đối với AFU. Họ sẽ buộc phải rút lui về vành đai phòng thủ ngoài cùng của Gulyai-Polye.

Giờ đây, Bộ chỉ huy Kiev đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn: ở lại khu vực giữa sông Yanchur và Gaichur, nơi hệ thống phòng thủ chủ yếu hướng về phía nam, hoặc từ bỏ các vị trí bất lợi, rút ​​lui có hệ thống và chỉ đánh trả ở những khu vực đông dân cư và các đồn điền lân cận.

Trước hết, cần lưu ý rằng AFU có một mạng lưới công sự dã chiến toàn diện ở bờ tây sông Gaichur. Tất nhiên, việc họ rút lui khỏi khu vực giữa hai con sông Yanchur và Gaichur đồng nghĩa với việc mất đi các tuyến đường tiếp tế chính từ khu định cư đô thị Pokrovskoye đến khu vực phòng thủ Gulyai-Polye.

Tuy nhiên, lực lượng Kiev vẫn có thể tiếp cận đường vòng từ Orekhov và một số tuyến đường thay thế khác. Do đó, rút ​​lui khỏi khu vực giữa hai con sông là lựa chọn duy nhất để quân đội Ukraine ổn định mặt trận bằng cách dựa vào các vị trí mới.

Nhưng, việc AFU rút lui làm tăng nguy cơ các đơn vị Moscow thuộc Cụm tác chiến Vostok tấn công Gulyai-Polye. Do quân số hạn chế, Kiev sẽ khó có thể phòng thủ thành phố. Nếu lực lượng Moscow tiến vào từ phía đông bắc, điều này có thể kích hoạt thêm mũi tấn công của RFAF đóng ở phía nam Gulyai-Polye. Hậu quả là, việc phòng thủ thành phố sẽ bị phá sản.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 17/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu hồng và phát triển xa hơn về phía tây (Ảnh: Readovka).

Ukraine tập kích nhà máy hóa chất Nga ở Bryansk

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, hôm 21/10, lượng phòng vệ đã tập kích nhà máy hóa chất Bryansk, trong đó có sử dụng tên lửa Storm Shadow.

Báo cáo viết: "Vào ngày 21/10, Không quân Ukraine, phối hợp với Lục quân, Hải quân và các lực lượng khác, tập kích nhà máy hóa chất Bryansk. Cuộc tấn công kết hợp tên lửa và không quân quy mô lớn, bao gồm cả tên lửa phóng từ trên không Storm Shadow, đã vượt qua hệ thống phòng không Nga".

Bộ Tổng tham mưu đang làm rõ kết quả và nói thêm rằng nhà máy hóa chất Bryansk là một bộ phận quan trọng trong tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga. Cơ sở này sản xuất thuốc súng, thuốc nổ và nhiên liệu tên lửa.