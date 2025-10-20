Ukraine sẵn sàng ngừng bắn dọc chiến tuyến, đàm phán hòa bình với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/10 tuyên bố ông ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng từ chối nhượng bộ thêm bất kỳ vùng lãnh thổ nào cho Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, ông sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình "khẩn cấp" dựa trên giới tuyến hiện tại.

"Nếu chúng ta muốn chấm dứt cuộc chiến này và đi đến các cuộc đàm phán hòa bình, một cách khẩn cấp và bằng con đường ngoại giao, chúng ta cần phải giữ nguyên vị trí hiện tại, ở giới tuyến hiện tại", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC.

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán "dưới bất kỳ hình thức nào, dù là song phương, hay ba bên", nhưng chỉ khi giao tranh được chấm dứt.

"Không đàm phán dưới tên lửa hay máy bay không người lái", ông Zelensky nói. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng chấp nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Budapest, Hungary sắp tới hay không, ông Zelensky trả lời: "Tôi sẵn sàng".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng xác nhận cho đến nay Tổng thống Trump vẫn chưa đồng ý cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev. Ukraine nhiều lần kêu gọi Mỹ chuyển giao loại vũ khí tầm xa này để đáp trả các cuộc tập kích của Nga, trong khi Moscow cảnh báo hậu quả nếu Washington quyết định cấp Tomahawk cho Kiev.

Cùng ngày, Tổng thống Trump kêu gọi Nga và Ukraine đóng băng tiền tuyến hiện tại ở Donbass, trong bối cảnh Moscow đang kiểm soát gần như toàn bộ khu vực này.

"Chúng tôi nghĩ rằng điều họ nên làm là dừng lại ở giới tuyến hiện tại. Phần còn lại rất khó đàm phán", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào tối 19/10.

"Họ nên dừng lại ngay tại giới tuyến hiện tại, rút quân, ngừng giết chóc và kết thúc mọi chuyện", ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi về vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, ông Trump nói: "Cứ để khu vực đó như hiện tại. Tôi nghĩ rằng Nga đã kiểm soát 78% diện tích khu vực này. Cứ để nguyên như hiện tại. Họ có thể đàm phán sau”.

Vị trí các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, bao gồm Donetsk và Lugansk (Ảnh: Sky).

Vào tháng 9/2022, cả hai khu vực Lugansk và Donetsk ở vùng Donbass đã tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, Ukraine và hầu hết các quốc gia khác đã từ chối công nhận đường biên giới mới của Nga.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov, hồi tháng 8 cho biết quân đội Ukraine kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Donetsk và chưa đến 1% lãnh thổ Lugansk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố, để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Ukraine phải rút khỏi toàn bộ vùng Donbass. Ông cũng nêu rõ việc công nhận biên giới mới của Nga là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.

Ngày 18/10, Tổng thống Trump cho biết ông đã kêu gọi Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin ngừng bắn, đồng thời đạt được một thỏa thuận ở giới tuyến hiện tại.

Ông Trump cũng nói với Fox News rằng việc chấm dứt xung đột ở Ukraine đồng nghĩa với việc Kiev sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vẫn lạc quan về triển vọng giải quyết xung đột ở Ukraine.

"Tổng thống (Trump) đã và đang nỗ lực vì điều này. Toàn bộ đội ngũ đã làm việc trong 8 tháng qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường hòa bình. Dù mất thêm vài tháng hay vài tuần nữa - hoặc lâu hơn nữa - chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực", ông Vance nói với các phóng viên hôm 19/10.

"Tôi tự tin đến mức nào về việc cuộc xung đột này sẽ được giải quyết? Tôi cảm thấy lạc quan. Tôi nghĩ vậy, nhưng thời gian cụ thể sẽ do mỗi người tự suy đoán”, Phó Tổng thống Mỹ nói thêm.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga vào ngày 16/10, Tổng thống Mỹ cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp nhau tại Budapest trong tương lai gần. Tổng thống Trump sau đó nói rằng cuộc gặp có thể diễn ra trong hai tuần tới.

Sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Moscow và Washington sẽ ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp mới giữa hai nhà lãnh đạo, có thể được tổ chức tại Budapest.

Theo ông Ushakov, đây là "một thời điểm thực sự quan trọng". Ông Ushakov cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu trong những ngày tới với một cuộc điện đàm giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga.