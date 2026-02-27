Mỹ tốn bao nhiêu tiền để dồn dập "bày binh bố trận" ở Trung Đông?

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ (Ảnh: AFP).

Quá trình tăng cường lực lượng này rất đáng kể. Không lực Mỹ được triển khai tại Trung Đông hiện tương đương hoặc thậm chí vượt mức trước cuộc chiến ở Iraq vào năm 2003.

Lực lượng này bao gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay, với nhóm đầu tiên do tàu USS Abraham Lincoln làm nòng cốt, vốn thường hoạt động tại Biển Ả rập. Những ngày gần đây, lực lượng này được tăng cường thêm một nhóm nữa do USS Gerald Ford chỉ huy, con tàu từng tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng trước.

Việc triển khai này rất tốn kém. Theo Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS), chi phí vận hành một nhóm tác chiến tàu sân bay vào khoảng 6,5 triệu USD mỗi ngày. Điều này đưa tổng chi phí hiện diện của hai hàng không mẫu hạm tại Vịnh Ba Tư lên khoảng 13 triệu USD mỗi ngày.

Chi phí hàng ngày cho các tàu chiến và trang bị bổ sung cấu thành “hạm đội” Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump còn làm con số này tăng thêm. Nói cách khác, chỉ riêng tháng qua, việc duy trì lực lượng “trực chiến” ở phía nam Vịnh Ba Tư đã tiêu tốn của quân đội Mỹ khoảng 200 triệu USD. Nếu các cuộc đàm phán tiếp tục kéo dài, tổng chi phí cho sự hiện diện tăng cường hiện nay có thể đạt hoặc vượt 500 triệu USD vào giữa hoặc cuối tháng 3.

Tuy nhiên, nếu giao tranh với Iran nổ ra, chi phí sẽ còn tăng cao hơn nữa. “Chiến dịch Midnight Hammer” năm ngoái, tên chính thức của chiến dịch 37 giờ của Mỹ nhằm vào chương trình hạt nhân Iran, được ước tính đã tiêu tốn khoảng 2,25 tỷ USD. Một chiến dịch mới nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran có thể có mức chi tương tự, nếu một chiến dịch mở rộng hơn sẽ còn tốn kém hơn nữa.

Tiếp đến là vấn đề phòng thủ. Bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ chống lại Iran đều có thể dẫn tới phản ứng phối hợp từ Tehran, trực tiếp nhắm vào lực lượng Mỹ hoặc vào các đồng minh khu vực như Israel. Việc phòng thủ trước các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran đòi hỏi triển khai thêm trang thiết bị cũng như các khoản chi bổ sung.

Thực tế, trong cuộc tấn công năm ngoái nhằm vào chương trình hạt nhân Iran, phần lớn chi phí của Mỹ đến từ việc triển khai các hệ thống phòng không tiên tiến như THAAD. Một cuộc xung đột mới với Iran cũng sẽ đòi hỏi các yêu cầu phòng thủ tương tự.

Về mặt chính sách, điều này có thể phát đi thông điệp cứng rắn tới Iran, rằng Mỹ sẽ không chấp nhận việc chi một số tiền lớn để đạt được một thỏa thuận tương tự như JCPOA vào năm 2015, vốn chỉ trì hoãn chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Donald Trump đã nói rõ điều này trong Thông điệp Liên bang đầu tuần. Dù ông khẳng định sẽ ưu tiên giải quyết tình hình Iran bằng con đường ngoại giao, nhưng ông sẽ ngăn cản tới cùng kịch bản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Điều này có nghĩa là Mỹ muốn Iran nhượng bộ tối đa về chương trình hạt nhân, dù Tehran nhiều lần khẳng định họ làm giàu uranium vì mục đích hòa bình và họ có quyền làm như vậy.