Iran sắp chốt mua tên lửa chống hạm siêu thanh của Trung Quốc?

Tên lửa CM-302 (Ảnh: China Daily).

Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận với Trung Quốc để mua tên lửa hành trình chống hạm, 6 nguồn thạo tin về các cuộc đàm phán nói với Reuters.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn gần bờ biển Iran và cảnh báo kịch bản tập kích quốc gia Trung Đông.

Thỏa thuận mua tên lửa CM-302 do Trung Quốc sản xuất dường như đã gần hoàn tất, dù hai bên chưa thống nhất ngày bàn giao, các nguồn tin cho biết. Loại tên lửa siêu thanh này có tầm bắn khoảng 290km và được thiết kế để né tránh hệ thống phòng thủ trên tàu bằng cách bay thấp và tốc độ cao.

Theo 6 nguồn tin, trong đó có 3 quan chức được chính phủ Iran thông báo và 3 quan chức an ninh, các cuộc đàm phán với Trung Quốc về hệ thống tên lửa này đã bắt đầu ít nhất 2 năm trước, nhưng tăng tốc mạnh sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6.

Khi các cuộc đàm phán bước vào giai đoạn cuối vào mùa hè năm ngoái, các quan chức quân sự và chính phủ cấp cao của Iran, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng Massoud Oraei, đã tới Trung Quốc, theo 2 nguồn tin an ninh.

“Đây là một yếu tố thay đổi cuộc chơi hoàn toàn nếu Iran có năng lực siêu thanh để tấn công tàu trong khu vực. Những tên lửa này rất khó đánh chặn”, cựu sĩ quan tình báo Israel Danny Citrinowicz, hiện là chuyên gia nghiên cứu cấp cao về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, nhận định.

Hiện không thể xác định số lượng tên lửa trong thỏa thuận tiềm năng, mức giá Iran đồng ý chi trả, hoặc liệu Trung Quốc có tiếp tục thực hiện thỏa thuận trong bối cảnh căng thẳng gia tăng hay không.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không nắm được các cuộc đàm phán về khả năng bán tên lửa cho phía Iran mà truyền thông đưa tin. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không bình luận về thông tin.

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán giữa Iran và Trung Quốc, Nhà Trắng không phản hồi. Một quan chức Nhà Trắng dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “hoặc chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước”, ám chỉ thế đối đầu hiện tại với Iran.

Nếu được chuyển giao, đây sẽ là một trong những khí tài quân sự tiên tiến nhất mà Trung Quốc cung cấp cho Iran. Thỏa thuận tiềm năng cho thấy quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Iran ngày càng sâu sắc trong bối cảnh khu vực đang căng thẳng.

Trong thời gian qua, Mỹ điều động một hạm đội lớn trong tầm tấn công Iran, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến. Tàu USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống cũng đang hướng tới khu vực; hai tàu có thể mang hơn 5.000 quân nhân và 150 máy bay.

Ông Trump ngày 19/2 cho biết ông đặt thời hạn 10 ngày với Iran để đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nếu không Tehran sẽ đối mặt hành động quân sự. Reuters đưa tin ngày 13/2 rằng Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều tuần nếu ông Trump ra lệnh tấn công.

Theo chuyên gia Pieter Wezeman của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, việc Iran mua CM-302 sẽ là bước nâng cấp đáng kể cho kho vũ khí vốn bị suy giảm sau cuộc chiến 12 ngày năm 2025.

Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) quảng bá CM-302 là tên lửa chống hạm hàng đầu thế giới, có khả năng đánh chìm tàu sân bay hoặc tàu khu trục. Hệ thống này có thể lắp đặt trên tàu chiến, máy bay hoặc phương tiện cơ động mặt đất, và cũng có thể tấn công mục tiêu trên bộ.

Các nguồn tin cho biết Iran dường như cũng đang thảo luận để mua hệ thống tên lửa đất đối không của Trung Quốc, tên lửa vác vai (MANPADS), vũ khí chống tên lửa đạn đạo và vũ khí chống vệ tinh.