Iran phủ nhận sức mạnh bất khả chiến bại của Mỹ, sẵn sàng tung đòn đáp trả

Tên lửa được trưng bày ở Tehran, Iran (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của sinh viên một trường đại học quân đội hôm 23/2, Tư lệnh Quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, phủ nhận tuyên bố cho rằng sức mạnh của Mỹ là “bất khả chiến bại”.

Ông cho biết Mỹ từng nhiều lần thất bại trong các cuộc xung đột trước đây ở Afghanistan, Iraq và cuối cùng buộc phải rút lui.

“Họ tuyên bố rằng họ bất khả chiến bại, nhưng tuyên bố đó là chỉ là một lời nói dối và vô giá trị”, ông Hatami nhấn mạnh.

“Chúng ta nhớ rằng tháng trước, đối phương đã nỗ lực giáng một đòn nghiêm trọng vào dân tộc Iran vĩ đại, đất nước thân yêu của chúng ta và chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhưng mỗi lần họ đều bị đánh bại”, vị tướng hàng đầu của Iran tuyên bố.

Vào cuối tháng 12/2025, Iran cáo buộc các nước bên ngoài, trong đó có Mỹ, kích động bạo loạn trong nước, dẫn đến các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp lãnh thổ Iran.

Các đối tượng có vũ trang đã phá hoại tài sản công cộng, khiến khoảng 200 thành viên lực lượng an ninh Iran cũng như hàng trăm dân thường thiệt mạng.

Thiếu tướng Hatami mô tả các cuộc bạo loạn là một âm mưu “đảo chính trá hình” của đối thủ nhằm vào Iran.

“Với những tính toán sai lầm, đối thủ đã thực hiện âm mưu của họ vào cuối tháng 12, nhưng cuối cùng đã thất bại”, ông nói.

Ông cảnh báo bất kỳ âm mưu nào khác của đối thủ nhằm vào Iran cũng sẽ bị đáp trả quyết liệt và mạnh mẽ.

Theo Thiếu tướng Iran, các cuộc xung đột hiện nay phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với trước đây.

“Chúng ta đang đối mặt với cuộc chiến tranh hỗn hợp trên các mặt trận chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự, tâm lý, đến mức không chỉ chúng ta mà cả gia đình và con cái chúng ta cũng đang phải chịu ảnh hưởng của cuộc chiến này”, ông nói.

Ông cho rằng cần phải hiểu rõ đối thủ để có thể đối phó với cuộc chiến hỗn hợp mà họ đã phát động. Ông cũng kêu gọi “kháng cự” chống lại đối thủ và những yêu sách của họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 23/2 tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, kể cả các cuộc tấn công hạn chế, vào lãnh thổ Iran đều sẽ bị coi là “hành động gây hấn” và sẽ dẫn đến đòn đáp trả dữ dội từ phía Tehran.

Ông Baqaei nói rằng Iran "đang trong giai đoạn xây dựng lập trường của mình" và hy vọng sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới với Mỹ trong những ngày tới.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm 22/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố: "Nếu Mỹ tấn công chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn có quyền tự vệ”. Ông cũng ám chỉ đến các lợi ích của Mỹ tại khu vực như những mục tiêu tiềm năng trong đòn trả đũa của Iran.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 21/2 cho biết, Washington kiên quyết yêu cầu Iran từ bỏ việc làm giàu uranium, đồng thời nhấn mạnh đây là lằn ranh đỏ trong các cuộc đàm phán.

Ông Witkoff cho rằng Tehran sẽ có đủ uranium được làm giàu đến mức cần thiết để chế tạo bom hạt nhân trong vòng một tuần.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp, nhằm khôi phục con đường ngoại giao trong bối cảnh Mỹ tăng cường triển khai lực lượng gần Iran và Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Tổng thống Trump đã ra lệnh tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn ở Trung Đông và chuẩn bị cho một cuộc không kích tiềm tàng nhằm vào Iran. Ông chủ Nhà Trắng để ngỏ khả năng tiến hành cuộc tấn công quân sự “hạn chế” đối với Iran nếu tiến trình ngoại giao thất bại.

Mỹ đã điều hai tàu sân bay đến Trung Đông trong những tuần gần đây, cùng với các máy bay và tàu chiến khác, đồng thời tăng cường hệ thống phòng không trong khu vực để hỗ trợ cho chiến dịch quân sự quân sự tiềm tàng.