Mỹ tính toán kịch bản "Israel có thể động binh trước với Iran"

Căn cứ quân sự Isfahan ở Iran được chụp vào ngày 10/2/2026 (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin được báo Ynet của Israel đăng tải, các phụ tá của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Israel tấn công Iran trước trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Họ cho rằng động thái như vậy có thể giúp xây dựng sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với hành động can thiệp quân sự tiếp theo của chính quyền ông Trump.

Một số cố vấn hàng đầu của Tổng thống Trump đã nói trong các cuộc thảo luận bí mật rằng, nếu xảy ra xung đột, việc Israel tấn công trước có thể giúp Washington dễ dàng giải thích cho hành động quân sự của Mỹ nếu Iran trả đũa.

“Trong và xung quanh chính quyền có suy nghĩ rằng tình hình chính trị sẽ tốt hơn nếu Israel hành động trước và đơn lẻ, sau đó Iran trả đũa, và điều đó sẽ cho chúng ta thêm lý do để hành động”, một nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết.

Tuy nhiên, nguồn tin này nói thêm rằng, kịch bản khả thi hơn vẫn là việc Mỹ và Israel cùng lúc tiến hành hành động chung.

Một số người trong vòng tròn thân cận của Tổng thống Trump tin rằng “Mỹ sẽ ném bom Iran”, mặc dù phạm vi và thời điểm của bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào vẫn chưa rõ ràng.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Mỹ đưa ra các thông điệp công khai trái chiều trước khi diễn ra vòng đàm phán tiếp theo với Iran tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 26/2.

Vào cuối ngày 25/2, Phó Tổng thống JD Vance cho hay Washington có bằng chứng cho thấy Tehran đang cố gắng xây dựng lại chương trình hạt nhân gây tranh cãi, lặp lại tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump rằng "Iran một lần nữa đang theo đuổi tham vọng hạt nhân".

Nhưng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại đưa ra một đánh giá trái ngược khi nói với các phóng viên rằng, “Iran hiện không làm giàu uranium nhưng Tehran đang cố gắng đạt đến điểm mà cuối cùng họ có thể làm được điều đó".

Phát biểu của hai quan chức trên đều được đưa ra khi Mỹ tiếp tục tăng cường các lực lượng xung quanh Iran đề phòng trường hợp ông Trump ra lệnh tấn công khi Tehran từ chối các yêu cầu của Washington.

Mặc dù Tổng thống Trump khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ trong Chiến dịch Búa Đêm hồi năm 2025 đã "xóa sổ" chương trình hạt nhân của Iran, nhưng các đánh giá tình báo được trích dẫn trong các báo cáo truyền thông cho thấy các cuộc tấn công chỉ làm chậm lại nỗ lực hạt nhân của Tehran trong vài tháng.

Báo Wall Street Journal dẫn lời các chuyên gia cho biết, không có hình ảnh vệ tinh nào là bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Iran đang tích cực xây dựng lại chương trình vũ khí hạt nhân. Ông David Albright, cựu thanh tra hạt nhân của Liên hợp quốc, cho rằng chương trình này dường như "về cơ bản đang bị đình trệ".

Đồng thời, hình ảnh vệ tinh được cho là cho thấy hoạt động hạn chế tại địa điểm Isfahan và những nỗ lực của Tehran nhằm sửa chữa và củng cố các cơ sở quân sự, bao gồm cả một số cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra.