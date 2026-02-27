Phi đội UAV tự sát đầu tiên có thể tham gia cuộc tấn công của Mỹ ở Iran

Các máy bay không người lái LUCAS được bố trí trên đường băng tại một căn cứ trong khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ năm 2025 (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ).

Hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức và nhà phân tích Mỹ cho biết, đơn vị máy bay không người lái (UAV) tự sát đầu tiên của Lầu Năm Góc đã sẵn sàng tham gia nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định phát động các cuộc tấn công vào Iran.

Đơn vị máy bay không người lái này được gọi là Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion và được phát triển từ một đơn vị máy bay không người lái thử nghiệm của quân đội Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Tim Hawkins, cho biết hiện đơn vị này đã sẵn sàng hoạt động.

“Chúng tôi đã thành lập phi đội này vào năm ngoái để nhanh chóng trang bị cho các chiến binh của chúng ta những khả năng mới về máy bay không người lái chiến đấu. Những khả năng này vẫn tiếp tục được cải tiến”, ông nói thêm.

Đơn vị máy bay không người lái tấn công một chiều hiện là một phần trong đợt tăng cường quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003. Tổng thống Donald Trump đã lệnh tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực nhằm gây áp lực buộc Iran đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.

Một trong những máy bay không người lái của đơn vị này đã phóng thử thành công ở Vịnh Ba Tư vào giữa tháng 12/2025, từ boong tàu USS Santa Barbara, một trong những tàu chiến ven biển của hạm đội Mỹ hiện diện trong khu vực.

Theo nhận định của nhà phân tích quốc phòng Anna Miskelley thuộc tổ chức Forecast International, việc triển khai đơn vị máy bay không người lái tự sát đánh dấu "một bước ngoặt trong việc giảm sự phụ thuộc của quân đội Mỹ vào các khí tài trị giá hàng triệu USD như MQ-9 Reaper, vốn ngày càng khó bảo vệ trong các cuộc xung đột có tổn thất lớn và dựa trên chiến thuật bầy đàn".

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) ước tính mỗi máy bay không người lái LUCAS có giá khoảng 35.000 USD.

Những máy bay không người lái LUCAS hạng nhẹ này có thể được phóng đi để thực hiện các cuộc tấn công một chiều, nhiệm vụ trinh sát và tấn công trên biển, cùng nhiều nhiệm vụ khác. Theo một tuyên bố riêng của CENTCOM, những máy bay không người lái này có “tầm hoạt động rộng và được thiết kế để hoạt động tự động”.

Với tải trọng 18kg, máy bay không người lái LUCAS không thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu kiên cố của Iran. Tuy nhiên, “lực lượng này sẽ được triển khai hiệu quả để tấn công các mục tiêu phân tán, dễ bị tổn thương hơn ở Iran như các cơ sở sản xuất tên lửa, mạng lưới đường bộ và các địa điểm phóng tên lửa”, Bryan Clark, nhà phân tích tại viện nghiên cứu Hudson và cựu nhà hoạch định chiến lược tại Hải quân Mỹ, nhận định.

“Việc phá hủy các kiểu mục tiêu này đòi hỏi nhiều cuộc tấn công phân tán mà các máy bay không người lái giá rẻ rất phù hợp để thực hiện. Iran không còn nhiều mạng lưới phòng không nữa, vì vậy họ có thể không bắn hạ được nhiều mục tiêu”, chuyên gia nói thêm.

Mặc dù đơn vị máy bay không người lái tự sát chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch triển khai rộng lớn hơn của quân đội Mỹ xung quanh Iran, nhưng sự tham gia của đơn vị này vào bất kỳ chiến dịch quân sự nào sắp tới cũng đánh dấu lần đầu tiên hệ thống này được triển khai. Điều này cũng có thể chứng minh cho chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về việc đẩy nhanh việc sử dụng máy bay không người lái của quân đội Mỹ.