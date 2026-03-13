Mỹ nới lỏng trừng phạt dầu Nga để hạ giá nhiên liệu

Cơ sở dầu khí của Nga (Ảnh: Reuters).

Mỹ đã cấp giấy phép 30 ngày cho các quốc gia mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang bị mắc kẹt trên biển, trong động thái mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết là một bước nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu đang bị xáo trộn bởi cuộc chiến với Iran.

Trong một tuyên bố đăng trên X, được đưa ra vài giờ sau khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, mức cao nhất trong gần 4 năm, ông Bessent cho biết biện pháp này sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho chính phủ Nga.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Washington sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, nhằm kiềm chế đà tăng vọt của giá dầu sau khi chiến sự với Iran bùng nổ. Động thái này là một phần trong cam kết rộng hơn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gồm 32 quốc gia về việc giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu.

Giấy phép được ban hành hôm 12/3, cho phép vận chuyển và bán dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã được bốc lên tàu tính đến ngày 12/3, sẽ có hiệu lực đến nửa đêm ngày 11/4 theo giờ Washington, theo nội dung giấy phép được đăng trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một lệnh miễn trừ 30 ngày vào ngày 5/3 dành riêng cho Ấn Độ, cho phép New Delhi mua dầu Nga đang bị mắc kẹt trên biển.

Trong các biện pháp nhằm kiềm chế giá năng lượng, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã chỉ đạo Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho hoạt động thương mại hàng hải tại Vùng Vịnh, đồng thời cho biết hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu thuyền trong khu vực.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cùng với phản ứng sau đó của Tehran, đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và làm tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, qua đó làm gián đoạn các dòng chảy dầu khí quan trọng từ Trung Đông và đẩy giá năng lượng tăng cao.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ sẽ chặn các chuyến hàng dầu từ vùng Vịnh nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel không chấm dứt.

Ông Trump nói với các phóng viên tại Florida ngày 9/3 rằng chính quyền của ông đang dỡ bỏ trừng phạt đối với một số quốc gia nhằm ổn định thị trường dầu mỏ, nhưng từ chối cung cấp chi tiết đó là những nước nào.

“Chúng tôi có các lệnh trừng phạt đối với một số quốc gia. Chúng tôi sẽ dỡ bỏ những lệnh trừng phạt đó cho đến khi eo biển được mở lại”, ông nói.

Việc nới lỏng trừng phạt đối với Nga có thể giúp tăng nguồn cung dầu trên thị trường thế giới vào thời điểm các chuyến vận chuyển từ Trung Đông đang bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột Iran leo thang.

Tuy nhiên, động thái này cũng có thể làm phức tạp các nỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực lên Nga trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.