Mỹ hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran thêm 10 ngày

“Theo yêu cầu của chính phủ Iran, thông báo này thay cho lời tuyên bố rằng tôi đang tạm dừng giai đoạn phá hủy các nhà máy năng lượng thêm 10 ngày, cho đến 20h ngày 6/4. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và bất chấp những tuyên bố sai sự thật trái ngược từ truyền thông tin giả và những kẻ khác”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/3.

Đây là lần thứ hai ông Trump quyết định thực thi cái gọi là "tối hậu thư" đối với Iran.

Cuối tuần trước, ông tuyên bố Iran phải mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không, Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện lớn của nước này.

Tuy nhiên, sau đó, ông bất ngờ thông báo hoãn thực thi "tối hậu thư" với lý do 2 bên đang đàm phán, mặc dù Iran đến nay tiếp tục phủ nhận việc đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua cho biết “đã có tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran nhưng từ chối đi sâu vào chi tiết về việc ông đã thảo luận với ai.

“Có những quốc gia trung gian đang chuyển tải các thông điệp và đã có tiến triển, tiến trình đàm phán đang có một số tiến triển cụ thể”, ông Rubio nói ngay trước khi khởi hành đi dự cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao G7 tại Pháp. Ông nói thêm rằng, các cuộc đàm phán là một “quá trình liên tục và linh động”.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trước đó cũng xác nhận Mỹ đã và đang đàm phán với Iran thông qua các kênh ngoại giao với Pakistan.

Khi được hỏi liệu ông có định yêu cầu các nước G7 khác giúp mở lại eo biển Hormuz hay không, ông Rubio nói: “Giúp đỡ là vì lợi ích của chính họ. Các quốc gia khác nhận được nhiều nhiên liệu từ đó hơn chúng ta”.

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về sự đón tiếp mà mình có thể nhận được giữa bối cảnh chiến tranh hay không, ông Rubio nói: “Tôi không lo lắng về điều đó. Tôi không đến đó để làm họ vui lòng. Tôi hòa hợp với tất cả họ trên phương diện cá nhân và chúng tôi làm việc với các chính phủ đó rất cẩn thận, nhưng những người mà tôi quan tâm đến việc làm họ hài lòng là người dân Mỹ”.

Hiện chưa rõ bước đi tiếp theo của chính quyền Tổng thống Trump khi cuộc xung đột với Iran đã kéo dài 4 tuần.

Trả lời phóng viên ngày 26/3, Tổng thống Trump cho biết việc tiếp quản nguồn cung dầu của Iran là "một lựa chọn".

"Ý tôi là, tôi sẽ không bàn sâu về nó, nhưng đó là một lựa chọn", ông Trump gợi ý rằng một giải pháp tại Iran có thể giống như ở Venezuela, nơi Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và bắt đầu làm việc với Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez về vấn đề dầu mỏ và các vấn đề khác.

Ông Trump tuyên bố, Mỹ "không cần" eo biển Hormuz, đồng thời giảm nhẹ tác động của cuộc chiến đối với nguồn cung của Mỹ.

"Chúng ta có rất nhiều dầu. Đất nước chúng ta không bị ảnh hưởng bởi điều này. Chúng ta có lượng dầu nhiều gấp đôi Ả rập Xê út hay Nga, và sớm thôi sẽ gấp 3 lần", ông Trump khẳng định.

“Họ đã nói với tôi rất tử tế, thông qua những người của tôi rằng: “Liệu chúng tôi có thể có thêm thời gian không?”. Bởi vì chúng ta đang nói về tối mai, thời hạn đó là khá gấp, và nếu họ không làm những gì họ phải làm, tôi sẽ đánh sập các nhà máy điện của họ”, ông Trump nói.

"Họ (Iran) đề nghị gia hạn 7 ngày, nhưng tôi nói sẽ cho họ 10 ngày", ông cho biết thêm, và nói rằng cử chỉ thiện chí này nhằm đáp lại món quà Iran đã tặng là cho phép tàu dầu qua eo biển Hormuz.