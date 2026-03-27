Tổng thống Mỹ tiết lộ về "món quà có giá trị rất lớn" từ Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 cho biết Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một cử chỉ thiện chí rõ ràng trong các cuộc đàm phán. Ông Trump đưa ra phát biểu này tại một cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng, làm rõ thêm điều mà trước đó ông mô tả là một “món quà” từ Iran.

“Họ nói, để chứng minh rằng chúng tôi nghiêm túc và đáng tin cậy, chúng tôi sẽ cho các ông có 8 tàu lớn chở dầu (đi qua)”, ông Trump nói.

“Tôi đoán họ đã đúng, và họ thực sự làm vậy, và tôi nghĩ chúng mang cờ Pakistan. Cuối cùng là 10 tàu", Tổng thống Mỹ tiết lộ.

Nhà Trắng chưa ngay lập tức phản hồi yêu cầu cung cấp thêm chi tiết về các tàu này.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông đang gây sức ép buộc Iran đồng ý một thỏa thuận nhằm khơi thông điểm nghẽn hàng hải và chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Trước đó, vào ngày 24/3, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran đã nhượng bộ và trao cho Mỹ một món quà liên quan đến năng lượng. Khi đó, ông từ chối nói rõ ý mình là gì.

“Họ đã tặng chúng ta một món quà và món quà đó đã đến hôm nay, và đó là một món quà rất lớn, có giá trị rất lớn”, ông Trump nói với các phóng viên khi đó.

Mặt khác, phía Iran vẫn đang tỏ ra cứng rắn, bác bỏ thông tin rằng họ đang đàm phán với Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Iran tại Tây Ban Nha ngày 26/3 cho biết Tehran sẵn sàng tiếp nhận mọi yêu cầu từ Madrid liên quan đến eo biển Hormuz, do Tây Ban Nha tôn trọng luật pháp quốc tế. Đây là nhượng bộ đầu tiên của Iran liên quan tới Hormuz được đưa ra cho một quốc gia thuộc EU.

Tây Ban Nha có đội tàu thương mại tương đối nhỏ, nhưng là một trong những quốc gia đầu tiên chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

Năm 2025, đội tàu thương mại treo cờ Tây Ban Nha giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ. Hiện đội tàu này gồm 91 tàu, trong đó có 6 tàu chở dầu và 13 tàu chở khí, theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Chủ tàu Tây Ban Nha công bố vào tháng 6/2025.

Phần lớn trong số 205 tàu thương mại do các chủ tàu Tây Ban Nha kiểm soát lại treo cờ nước ngoài.

“Iran coi Tây Ban Nha là một quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế, vì vậy sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ yêu cầu nào từ Madrid về eo biển Hormuz”, bài đăng của Đại sứ quán Iran trên X cho biết.

Bài đăng này được đưa ra sau một công hàm mà Reuters tiếp cận ngày 24/3 từ Bộ Ngoại giao Iran gửi Liên hợp quốc, trong đó nêu rằng các “tàu không thù địch” có thể đi qua eo biển nếu phối hợp với phía Iran.

Cuộc chiến chống lại Iran đã gần như làm đình trệ việc vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới qua eo biển này, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Một tàu chở dầu của Thái Lan đã đi qua eo biển an toàn sau khi có sự phối hợp ngoại giao giữa Thái Lan và Iran, và Thủ tướng Malaysia ngày 26/3 cũng cho biết các tàu của Malaysia được phép đi qua, dấu hiệu cho thấy các hạn chế đang được nới lỏng đối với một số quốc gia sau những cuộc đàm phán ngoại giao.