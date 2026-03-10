Mỹ tính nới lỏng trừng phạt Nga để kìm chế giá xăng dầu tăng vọt?

Mỹ đang xem xét các phương án để giảm giá thành xăng dầu (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga và giải phóng một phần dự trữ dầu khẩn cấp như một phần của gói biện pháp nhằm kiềm chế giá dầu toàn cầu đang tăng vọt trong bối cảnh xung đột với Iran, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Những cuộc thảo luận này phản ánh lo ngại của Nhà Trắng rằng sự tăng mạnh của giá dầu sau hơn một tuần Mỹ và Israel không kích Iran sẽ gây tổn hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, khi Đảng Cộng hòa của ông Trump hy vọng giữ quyền kiểm soát Quốc hội.

Ông Trump nói với các phóng viên tại Florida ngày 9/3 rằng chính quyền của ông đang dỡ bỏ trừng phạt đối với một số quốc gia nhằm ổn định thị trường dầu mỏ, nhưng từ chối cung cấp chi tiết.

“Chúng tôi có các lệnh trừng phạt đối với một số quốc gia. Chúng tôi sẽ dỡ bỏ những lệnh trừng phạt đó cho đến khi eo biển được mở lại”, ông nói.

Việc nới lỏng trừng phạt đối với Nga có thể giúp tăng nguồn cung dầu trên thị trường thế giới vào thời điểm các chuyến vận chuyển từ Trung Đông đang bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột Iran leo thang.

Tuy nhiên, động thái này cũng có thể làm phức tạp các nỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực lên Nga trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Sau đó trong cuộc họp báo, ông Trump cho biết ông đã có một cuộc điện đàm “rất tốt” với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến tại Ukraine.

Các nhà phân tích và quan chức trong ngành cho biết Nhà Trắng không có nhiều công cụ thực sự hiệu quả để nhanh chóng hạ giá dầu nếu không khôi phục được dòng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy hẹp giữa Iran và Oman vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu của thế giới.

Một kế hoạch trước đó của Nhà Trắng nhằm cung cấp tàu hải quân hộ tống và bảo hiểm dự phòng cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz cho đến nay vẫn chưa giúp tăng đáng kể lưu lượng vận tải qua tuyến đường quan trọng này.

Sự biến động của thị trường năng lượng diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với ông Trump, người luôn coi việc giữ giá nhiên liệu ở mức thấp là trụ cột trong thông điệp kinh tế gửi tới cử tri.

Nếu giá dầu và xăng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, tác động có thể lan sang toàn bộ nền kinh tế, làm tăng chi phí vận tải và giá tiêu dùng.

Việc nới lỏng trừng phạt đối với Nga có thể bao gồm các biện pháp rộng rãi hoặc những lựa chọn có mục tiêu hơn, cho phép một số quốc gia mua dầu Nga mà không lo bị Mỹ trừng phạt, 3 nguồn tin nói với Reuters với điều kiện giấu tên.

Tuần trước, Mỹ đã đồng ý tạm thời cho phép Ấn Độ mua một số lô dầu của Nga để giúp nước này đối phó với sự sụt giảm nguồn cung từ Trung Đông.

Các quan chức Mỹ tại Washington cũng đang thảo luận với các đối tác trong Nhóm G7 về khả năng phối hợp cùng giải phóng dầu thô từ các kho dự trữ chiến lược.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright xác nhận ngày 9/3 rằng Mỹ đang xem xét phối hợp bán dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ, nhưng hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Ông cũng cho biết Mỹ không xem xét việc hạn chế xuất khẩu năng lượng của mình như một cách để kiểm soát giá.

Các lựa chọn chính sách khác dành cho ông Trump bao gồm can thiệp vào thị trường hợp đồng tương lai dầu mỏ, miễn một số loại thuế liên bang…

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/3, ông Trump đã giảm nhẹ mức tăng giá, nói rằng sự tăng vọt này chỉ là tạm thời và “là cái giá rất nhỏ mà nước Mỹ phải trả”.

Ngày 9/3, ông Trump cho biết ông tin rằng về lâu dài, cuộc chiến với Iran sẽ khiến giá năng lượng giảm đối với người tiêu dùng Mỹ.

Giá dầu thô toàn cầu đã tăng lên mức chưa từng thấy kể từ giữa năm 2022, có lúc chạm 119 USD mỗi thùng vào ngày 9/3. Giá xăng và các loại nhiên liệu khác cũng tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào ngày 28/2.