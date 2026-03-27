Mỹ để ngỏ kiểm soát nguồn dầu Iran, Tehran đáp trả cứng rắn

Cảng dầu trên đảo Kharg của Iran (Ảnh: AFP).

Mỹ để ngỏ kiểm soát nguồn dầu Iran

Trả lời phóng viên ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc tiếp quản nguồn cung dầu của Iran là "một lựa chọn".

"Ý tôi là, tôi sẽ không bàn sâu về nó, nhưng đó là một lựa chọn", ông Trump gợi ý rằng một giải pháp tại Iran có thể giống như ở Venezuela, nơi Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và bắt đầu làm việc với Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez về vấn đề dầu mỏ và các vấn đề khác.

Ông Trump tuyên bố, Mỹ "không cần" eo biển Hormuz, đồng thời giảm nhẹ tác động của cuộc chiến đối với nguồn cung của Mỹ.

"Chúng ta có rất nhiều dầu. Đất nước chúng ta không bị ảnh hưởng bởi điều này. Chúng ta có lượng dầu nhiều gấp đôi Ả rập Xê út hay Nga, và sớm thôi sẽ gấp 3 lần", ông Trump khẳng định.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra giữa lúc có đồn đoán rằng Mỹ có thể đang chuẩn bị cho “đòn đánh cuối cùng” vào Iran, bao gồm việc triển khai bộ binh Mỹ trên lãnh thổ Iran cùng một chiến dịch không kích quy mô lớn.

Các phương án quân sự bao gồm: Kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran; Kiểm soát đảo Larak, nơi đặt các hầm trú ẩn và máy bay chiến đấu của Iran giúp Tehran kiểm soát eo biển Hormuz; Kiểm soát đảo Abu Musa và 2 hòn đảo nhỏ hơn gần lối vào phía tây của eo biển; Phong tỏa hoặc bắt giữ các tàu đang xuất khẩu dầu của Iran ở phía đông eo biển.

Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo, các đối thủ không nên tìm cách chiếm giữ bất kỳ hòn đảo nào của Iran.

“Mọi động thái của đối phương đều nằm trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng vũ trang chúng tôi. Nếu họ vượt giới hạn, toàn bộ cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia khu vực đó sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công không ngừng nghỉ”, ông nêu rõ.

Trong khi đó, Cố vấn cao cấp của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Ali Akbar Velayati, hôm qua cảnh báo bất kỳ quốc gia nào tham gia vào hành động quân sự chống lại Iran sẽ phải đối mặt với sự đáp trả quyết liệt của Tehran.

“Bất kỳ sự tham gia nào vào cuộc chiến chống lại Iran chắc chắn sẽ bị đáp trả”, ông Velayati nói, và ông gợi ý vịnh Ba Tư sẽ là tâm điểm cho sự trả đũa và gây bất lợi cho bất cứ ai đe dọa an ninh quốc gia của Iran.

Tên lửa đạn đạo Iran lao xuống gần trung tâm hạt nhân Dimona của Israel (Video: Telegram).

Cùng ngày, Iran cảnh báo rộng rãi tới các nhà vận hành ngành khách sạn trên khắp Trung Đông, tuyên bố rằng các khách sạn và các cơ sở dân sự khác được dùng làm nơi trú ẩn cho nhân viên quân sự Mỹ có thể bị coi là “mục tiêu hợp pháp” nếu hoạt động này tiếp tục diễn ra.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn các nguồn tin thân cận cho biết các địa điểm được quân nhân Mỹ sử dụng không chỉ giới hạn ở Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết trong một bài đăng trên X rằng các binh sĩ Mỹ đã rời khỏi các căn cứ quân sự tại các quốc gia Ả rập thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và đang lưu trú tại các khách sạn và văn phòng trong khu vực. Ông thúc giục các khách sạn ở các nước Vùng Vịnh từ chối việc đặt phòng của các nhân viên quân sự Mỹ.

Giới chức Mỹ và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh chưa bình luận về cảnh báo này.

Hôm 26/3, Tổng thư ký GCC Jasem al-Budaiwi đã chỉ trích các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước trong khu vực.

Ông cho biết Iran đã nhắm trực tiếp hầu hết các cuộc tấn công gần đây của mình vào các quốc gia Vùng Vịnh, đồng thời cảnh báo rằng các hành động của Tehran đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và sự ổn định kinh tế toàn cầu.

“Iran đã nhắm hơn 85% các cuộc tấn công của mình vào các quốc gia vùng Vịnh. Iran đã nhắm mục tiêu vào các khách sạn, đại sứ quán, các cơ sở nước sạch và sân bay và các địa điểm khác”, ông Jasem al-Budaiwi nói.

Ông cáo buộc Iran thực hiện các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Vùng Vịnh, nói thêm rằng các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm gần eo biển Hormuz và đánh trúng các nhà máy lọc dầu ở Ả rập Xê út, Qatar, UAE và Kuwait.

Người đứng đầu GCC cho biết các quốc gia Vùng Vịnh bác bỏ mọi nỗ lực nhằm biến khu vực này thành “đấu trường”.

Ông al-Budaiwi nhấn mạnh, các quốc gia Vùng Vịnh có quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế.

Ông kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công và nhấn mạnh nhu cầu phải đưa các quốc gia Vùng Vịnh vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về một lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Ông al-Budaiwi cũng chỉ trích việc Iran được cho là đã áp phí quá cảnh tại eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh các quy định toàn cầu nghiêm cấm mọi sự gián đoạn đối với hoạt động hàng hải tại các eo biển quốc tế và không quốc gia nào có quyền áp đặt các hạn chế như vậy.

Tổng thư ký GCC nhấn mạnh, các quốc gia Vùng Vịnh đã nêu rõ rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột đang diễn ra và đã thực hiện những nỗ lực sâu rộng để ngăn chặn sự leo thang.