Phòng không Israel khai hỏa đánh chặn tên lửa Iran (Ảnh: Telegram).

Những thông tin mới nhất đang liên tục được nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới cập nhật từ các quốc gia Vùng Vịnh cho thấy, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh hoãn không kích vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran, căng thẳng vẫn leo thang ở Trung Đông.

Còi báo động dồn dập ở Vùng Vịnh

Kuwait: Quân đội Kuwait cho biết vào sáng sớm nay 24/3 rằng hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn tên lửa từ Iran lần thứ hai kể từ nửa đêm.

Trước đó, Bộ Điện lực nước này cho biết 7 đường dây điện trên khắp cả nước đã bị ngừng hoạt động do hư hại từ mảnh vỡ rơi xuống sau các vụ đánh chặn của hệ thống phòng không, theo hãng thông tấn nhà nước Kuwait.

Bahrain: Bộ Nội vụ Bahrain đã nhiều lần cảnh báo vào cuối ngày 23 và rạng sáng 24/3 rằng còi báo động vang lên và kêu gọi người dân “giữ bình tĩnh và đến nơi an toàn gần nhất”.

Ả rập Xê út: Bộ Quốc phòng của vương quốc này xác nhận rằng họ đã đánh chặn và phá hủy một số máy bay không người lái trong đêm qua.

Theo Wall Street Journal, các quốc gia Vùng Vịnh, đặc biệt là Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) dường như đang “tiến gần hơn” đến việc đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến chống Iran, khi xung đột ở Trung Đông kéo dài.

Riyadh đã đồng ý cho phép lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ không quân King Fahd của nước này để tấn công Iran.

Một nguồn tin được Wall Street Journal trích dẫn cho biết “chỉ là vấn đề thời gian” trước khi Ả rập Xê út tham gia cuộc chiến, sau khi ngoại trưởng nước này tuần trước tuyên bố rằng sự kiên nhẫn của họ đối với các cuộc tấn công của Iran “không phải là vô hạn”.

Iran ồ ạt nã tên lửa vào Israel

Times of Israel dẫn nguồn từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 24/3 cho biết, các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đang hướng đến một số địa điểm ở miền Nam Israel, nơi mảnh vỡ từ các vật thể bị đánh chặn rơi xuống vào sáng sớm nay theo giờ địa phương.

Cảnh báo về một vụ khai hỏa tên lửa từ Iran được đưa ra ngay sau bình minh, khoảng 6h17 sáng, với còi báo động vang lên ở Beersheba, Arad và các thành phố phía Nam khác, theo Bộ Chỉ huy Nội địa Israel.

Phòng không Israel khai hỏa ồ ạt đánh chặn tên lửa Iran trong đêm 23, rạng sáng 24/3 (Video: RT).

Một số mảnh vỡ đã rơi xuống Beersheba, theo Magen David Adom, cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết các chuyên gia xử lý bom đang tìm kiếm các mảnh vỡ rơi xuống khu vực sa mạc Negev.

Tên lửa Iran đã gây hư hại cho thành phố Tel Aviv của Israel. Đây là những gì người dân chứng kiến ​​khi thức dậy vào sáng 24/3 (Video: RT).

Cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong, nhưng IDF đang kêu gọi người dân tránh tụ tập gần các địa điểm bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, video được CNN định vị địa lý cho thấy các vật thể bay trên bầu trời Tel Aviv vào sáng 24/3 khi Israel đưa ra cảnh báo cho miền Nam nước này.