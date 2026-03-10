Hungary hối thúc EU ngay lập tức bỏ trừng phạt năng lượng Nga

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: Hungary News).

“EU nên ngay lập tức dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Khi chiến sự ở Trung Đông leo thang và eo biển Hormuz bị đóng, một phần lớn nguồn cung năng lượng toàn cầu hiện đang bị đe dọa", ông Szijjarto viết hôm 9/3 trên mạng xã hội X.

Các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm gia tăng mạnh rủi ro đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Lưu lượng vận tải được cho là đã giảm 80% sau khi một số tàu chở dầu bị tấn công, đẩy giá dầu thô tăng mạnh và làm dấy lên kỳ vọng về các biện pháp năng lượng khẩn cấp từ EU và các nền kinh tế lớn khác.

Nhà ngoại giao Hungary nói thêm: “Nếu Brussels tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt, điều đó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho người dân châu Âu và nền kinh tế châu Âu”. Ông đồng thời cho rằng “trọng tâm phải là bảo vệ lợi ích của người châu Âu, chứ không phải ý thức hệ”.

Những phát biểu này được đưa ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với dầu Nga nhằm ổn định thị trường trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, đồng thời cho biết Washington đang cân nhắc thêm các bước đi khác.

Trước đó trong ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, kêu gọi EU dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga, đồng thời cảnh báo rằng việc Ukraine dừng trung chuyển dầu Nga đang đe dọa Hungary, Slovakia và toàn bộ EU. Theo ông, giá dầu ở Hungary cũng đã bắt đầu tăng mạnh.

Kiev đã dừng nguồn cung dầu của Nga tới Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba, nói rằng đường ống bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga, tuyên bố mà Moscow bác bỏ.

Trong khi đó, Kirill Dmitriev, đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng cuộc chiến với Iran đã cho thấy các lệnh trừng phạt năng lượng của EU đối với Nga là “những sai lầm chiến lược”.

"Giờ đây, khi phần lớn quan chức EU vẫn chưa hiểu được hậu quả, tôi dự đoán năng lượng Nga sẽ trở nên sống còn cho sự tồn tại, và những sai lầm chiến lược khi hạn chế nó sẽ bị phơi bày hoàn toàn. Hãy đa dạng hóa để tồn tại”, ông nói.

Ông giải thích thêm rằng “vấn đề dầu mỏ giờ đây không còn chỉ là eo biển Hormuz”, mà còn liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí trên khắp Trung Đông.

Đà tăng của giá dầu phần nào được kìm lại bởi các báo cáo cho biết các nước G7 đang thảo luận việc phối hợp giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược.

EU từng đối mặt với cú sốc giá tương tự khi áp đặt trừng phạt đối với Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022. Tuy nhiên, EU vẫn cam kết chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga vào cuối năm 2027.

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga có thể rút khỏi thị trường khí đốt châu Âu và chuyển hướng nguồn cung sang thị trường khác mà không cần chờ EU cấm nhập khẩu.