Tổng thống lâm thời Venezuela phản ứng cứng rắn trước áp lực từ Mỹ

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez (Ảnh: Reuters).

AFP đưa tin, bà Rodríguez đã có phản ứng cứng rắn trước lập trường quyết liệt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với quốc gia Nam Mỹ này kể từ sau vụ Tổng thống Nicolás Maduro bị Washington bắt giữ.

Bà Rodríguez nói rằng những chỉ thị từ Washington là đã "quá đủ", ám chỉ áp lực từ Mỹ kể từ các cuộc đột kích và bắt giữ ông Maduro hồi đầu tháng.

“Đã quá đủ những mệnh lệnh từ Washington đối với các chính trị gia ở Venezuela. Hãy để nền chính trị Venezuela tự giải quyết những bất đồng và xung đột nội bộ của chúng tôi. Đã quá đủ sự can thiệp của bên ngoài”, bà Rodríguez phát biểu trước các công nhân dầu mỏ tại bang Anzoátegui ở miền Đông.

Bà Rodríguez cho biết chính phủ của bà sẽ giải quyết các tranh chấp kéo dài với Washington một cách trực tiếp thông qua biện pháp ngoại giao.

“Chúng tôi không sợ hãi, bởi điều cần gắn kết chúng ta như một dân tộc là bảo đảm hòa bình và ổn định cho đất nước này”, bà nói.

Bà cũng cho biết Venezuela chưa từng tưởng tượng rằng một thủ đô Nam Mỹ lại có thể bị một cường quốc nước ngoài đột kích, ám chỉ chiến dịch quân sự ngày 3/1 của Mỹ.

Bà Rodríguez cũng kêu gọi đoàn kết dân tộc, thúc giục người dân Venezuela giải quyết các khác biệt nội bộ thông qua đối thoại chính trị trong nước, không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài. Trước đó cùng ngày, bà kêu gọi đối thoại với phe đối lập để đạt được các “thỏa thuận” vì hòa bình.

“Không thể có khác biệt chính trị hay đảng phái khi nói đến hòa bình ở Venezuela", bà nói trên truyền hình nhà nước khi phát biểu từ bang ven biển La Guaira.

“Bất chấp những khác biệt, chúng ta phải nói chuyện với nhau một cách tôn trọng. Bất chấp những khác biệt, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết và đạt được các thỏa thuận”, bà nói thêm.

Sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington sẽ “điều hành” Venezuela trong một giai đoạn chuyển tiếp và cần “quyền tiếp cận hoàn toàn đối với dầu mỏ của nước này”. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố Washington có ý định kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela “vô thời hạn”.

Trong một diễn biến có liên quan, Đại sứ Nga tại Caracas, ông Sergey Melik-Bagdasarov, cho biết các công ty dầu mỏ Nga vẫn tiếp tục hoạt động tại Venezuela.

“Các công ty của chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động tại đây. Họ đã làm việc, đang làm việc và sẽ tiếp tục làm việc trong ngành dầu mỏ. Không ai hủy bỏ điều đó cả”, ông Melik-Bagdasarov nói trong một cuộc phỏng vấn.

“Chúng tôi khai thác dầu tại đây cùng với phía Venezuela, nhưng chính Venezuela là bên quyết định việc sử dụng lượng dầu đó. Tất cả các hợp đồng của chúng tôi đều quy định khai thác chung, chứ không phải bán chung”, nhà ngoại giao này nói thêm.

Ông Melik-Bagdasarov nhấn mạnh rằng các công ty Nga sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, bất kể những quyết định nào được đưa ra bởi ban lãnh đạo Venezuela.