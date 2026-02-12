Lãnh đạo lâm thời Venezuela nói ông Maduro vẫn là Tổng thống hợp pháp

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ và đưa về New York (Ảnh: Reuters).

“Tôi có thể nói Tổng thống Nicolas Maduro là Tổng thống hợp pháp. Tôi nói điều này với tư cách là một luật sư và tôi là luật sư. Cả Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores đều vô tội”, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez trả lời phỏng vấn NBC ngày 12/2.

Bà cho biết thêm: “Tôi có thể nói rằng tôi đang đảm nhiệm chức vụ tổng thống Venezuela, như đã được nêu rõ trong hiến pháp Venezuela. Với khối lượng công việc, với mức độ bận rộn của tôi, tôi có thể khẳng định rằng đó là công việc rất vất vả và chúng tôi đang thực hiện từng ngày một”.

Trong khi người tiền nhiệm của bà đang bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ liên bang ở New York sau khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ vào tháng trước, bà Rodriguez dường như đang được Tổng thống Donald Trump chào đón trở lại bàn cờ ngoại giao.

Trong những ngày đầu sau khi ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ ngày 3/1, bà Rodriguez đã chỉ trích mạnh mẽ hành động quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, kể từ đó bà đã dịu giọng.

Bà Rodriguez cho biết bà đã được mời thăm Mỹ. “Chúng tôi đang cân nhắc đến đó khi thiết lập được sự hợp tác này và có thể tiến triển mọi việc”, bà cho hay.

Hôm 11/2, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã đến thăm Venezuela trong bối cảnh 2 nước đang hoàn tất các chi tiết về cách phân bổ trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Ông Wright cho biết đã có hơn 1 tỷ USD dầu mỏ Venezuela được bán ra và dự kiến sẽ có thêm 5 tỷ USD doanh số dầu mỏ trong những tháng tới.

“Vì vậy, người Venezuela đang nắm quyền tại Venezuela, nhưng Mỹ có đòn bẩy rất lớn đối với chính quyền lâm thời ở Venezuela, nguồn thu lớn nhất tài trợ cho chính phủ Venezuela hiện do Mỹ kiểm soát”, ông Wright nói.

Ông nhấn mạnh: “Nếu họ thúc đẩy những thay đổi tích cực mang lại lợi ích cho người Mỹ và cải thiện cơ hội của người dân Venezuela, dòng tiền đó sẽ tiếp tục chảy. Nếu họ đi chệch hướng, chúng tôi đơn giản là có đòn bẩy vô cùng lớn”.

Về phần mình, phát biểu sau cuộc gặp Bộ trưởng Wright, bà Rodriguez cho biết hợp tác năng lượng dài hạn giữa Venezuela và Mỹ nên mang lại lợi ích cho cả 2 quốc gia.

“Quan hệ đối tác lâu dài và hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng nên trở thành động lực thúc đẩy quan hệ song phương với Mỹ, mang lại lợi ích và bổ trợ lẫn nhau cho cả 2 nước, cho Mỹ và người dân Venezuela”, bà nói, đồng thời nhấn mạnh rằng hợp tác năng lượng cần được phát triển không bị cản trở.

Bà tin rằng các vấn đề giữa Venezuela và Mỹ có thể được giải quyết thông qua con đường ngoại giao. Theo bà, đối thoại chính trị và năng lượng nên là kênh phù hợp để phát triển quan hệ giữa 2 nước.

Các cuộc trao đổi của bà với ông Wright tập trung vào các dự án trong lĩnh vực dầu khí, khai khoáng và sản xuất điện.