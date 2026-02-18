Moscow lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố chặn Nga kết nối Starlink

Binh sĩ Ukraine lắp đặt Starlink (Ảnh: EP).

Các thiết bị đầu cuối Starlink do quân đội Nga sử dụng đã ngừng hoạt động trong 2 tuần, nhưng việc bị ngắt kết nối này không ảnh hưởng đến hoạt động UAV của họ, một quan chức quân sự cấp cao Nga cho biết hôm 17/2.

“Các thiết bị đầu cuối Starlink đã ngừng hoạt động trong 2 tuần, nhưng điều này không ảnh hưởng đến cường độ hay hiệu quả của các hệ thống không người lái của lực lượng, điều đã được xác nhận bằng dữ liệu giám sát khách quan về thiệt hại đối với trang bị và nhân sự của đối phương”, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksei Krivoruchko nói trên truyền hình nhà nước.

Sự thừa nhận từ phía Nga được đưa ra gần 2 tuần sau khi các quan chức Ukraine cho hay các thiết bị đầu cuối Starlink do quân đội Nga sử dụng đã bị ngắt kết nối.

Sau đó, các quan chức Ukraine khác nói rằng tác động của diễn biến đối với các hoạt động của Nga là đáng kể, do phía Moscow cũng dùng Starlink để hỗ trợ thông tin liên lạc, phối hợp tác chiến, điều khiển vũ khí.

Quân đội Ukraine dựa vào hàng chục nghìn kết nối Starlink dựa trên vệ tinh để liên lạc trên chiến trường và điều khiển một số nhiệm vụ UAV.

Trong tháng này, Ukraine cho biết họ đã phát hiện các thiết bị đầu cuối Starlink, do công ty SpaceX sản xuất, trên các UAV tầm xa được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga. Sau đó, Ukraine và SpaceX đã cùng vận hành "danh sách trắng" nhằm vô hiệu hóa những thiết bị Starlink do Nga sử dụng.

Phía Ukraine nói rằng họ đang hưởng lợi từ diễn biến này và tìm cách chớp thời cơ nhằm phản công Nga. AFP dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) cho biết, lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát được hơn 200km² lãnh thổ từ quân đội Nga trong tuần qua, đánh dấu đà tiến nhanh nhất của họ trong vòng 2 năm rưỡi.

AFP cho biết binh sĩ Ukraine đã tận dụng sự gián đoạn trong khả năng tiếp cận các thiết bị đầu cuối Starlink của Nga. Đây là phần lãnh thổ lớn nhất mà lực lượng Ukraine tái kiểm soát trong một khoảng thời gian ngắn như vậy kể từ sau cuộc phản công chớp nhoáng vào tháng 6/2023.

“Các cuộc phản công của Ukraine nhiều khả năng đang tận dụng việc gần đây chặn quyền truy cập Starlink của lực lượng Nga, điều mà các blogger quân sự Nga cho rằng đang gây ra các vấn đề về thông tin liên lạc cũng như chỉ huy và kiểm soát trên chiến trường”, ISW nhận định.

Mặc dù vậy, trong các bản cập nhật tình hình chiến trường do Bộ Quốc phòng Nga công bố, Moscow vẫn khẳng định đang duy trì đà tiến và giành thêm lãnh thổ từ đối phương.

Rất khó để bên thứ 3 xác minh tuyên bố từ 2 phía trong một cuộc chiến, do đây có thể là biện pháp tâm lý chiến.

Mặt khác, các chuyên gia cảnh báo nỗ lực của Ukraine có thể không ngăn được Nga tiếp tục tìm ra các phương án khác để nhằm mục tiêu vào đối thủ. Nga không chỉ dùng Starlink. Họ còn gắn SIM điện thoại Ukraine vào UAV để khai thác mạng di động địa phương.

Ngoài ra, Nga tiết lộ hoạt động sản xuất hàng loạt thiết bị đầu cuối truy cập Internet băng thông rộng, tương tự Starlink, sẽ được triển khai tại nước này trong năm 2026. Đây là tín hiệu cho thấy Nga đã chuẩn bị phương án khác để tăng năng lực chiến đấu.