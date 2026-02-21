Mỹ thuyết phục Ấn Độ mua dầu Venezuela thay vì từ Nga

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor (Ảnh: India Today).

Mỹ đã cấp phép cho 2 công ty thương mại phân phối dầu do Venezuela sản xuất sau khi bắt giữ lãnh đạo quốc gia Mỹ Latinh này, Nicolas Maduro, vào đầu tháng 1 và đạt được thỏa thuận cung ứng với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.

Washington đã tận dụng các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra để thuyết phục New Delhi từ bỏ nguồn cung dầu từ Nga. Ấn Độ và Trung Quốc đã trở thành những khách hàng chính mua dầu thô của Nga sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow vì xung đột ở Ukraine vào năm 2022.

Đại sứ Mỹ Sergio Gor nói với các phóng viên tại New Delhi hôm 20/2 rằng “Bộ Năng lượng Mỹ đang trao đổi với Bộ Năng lượng Ấn Độ” về việc mua dầu Venezuela, và “chúng tôi hy vọng sẽ sớm có tin tức về vấn đề này.”

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp bãi bỏ mức thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ vào tháng 8 năm ngoái do nước này nhập khẩu dầu Nga. Ông Trump tuyên bố ông làm vậy vì New Delhi “đã đồng ý dừng” các chuyến hàng từ Moscow.

“Về dầu mỏ, đã có một thỏa thuận. Chúng tôi đã thấy Ấn Độ đa dạng hóa nguồn dầu của họ. Đã có một cam kết. Đây không phải vấn đề riêng của Ấn Độ. Mỹ không muốn các bên mua dầu Nga”, Đại sứ Mỹ nói.

New Delhi chưa từng xác nhận rằng họ đã cam kết với Washington sẽ từ bỏ dầu Nga. Tại Hội nghị An ninh Munich tuần trước, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho biết lãnh đạo nước ông theo đuổi “tự chủ chiến lược” và đưa ra quyết định trong lĩnh vực năng lượng dựa trên những gì “họ cho là phù hợp nhất với lợi ích của mình”, sau khi phân tích chi phí và rủi ro.

Moscow cũng cho biết không có thông tin nào về việc Ấn Độ tạm dừng nhập khẩu dầu thô của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng việc mua dầu được quyết định bởi tính khả thi thương mại. “Tôi nghĩ rằng cả chúng tôi lẫn các bạn đều không có lý do gì để tin rằng Ấn Độ đã thay đổi cách tiếp cận của mình”, bà nhấn mạnh.