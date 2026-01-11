Đại sứ Nga tiết lộ tình hình Venezuela sau chiến dịch đột kích của Mỹ

Người dân xếp hàng bên ngoài một siêu thị ở thủ đô Caracas, Venezuela hôm 3/1 (Ảnh: AFP).

“Trên thực tế, tình hình hiện tại trong nước ở Venezuela khá ổn định, chính quyền đang tự tin kiểm soát trật tự công cộng”, Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov ngày 10/1 cho biết trên kênh truyền hình Solovyov Live.

Ông nói thêm, chính quyền Venezuela không có ý định thay đổi đường lối đối ngoại và vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Nga và Venezuela, văn kiện đã có hiệu lực từ năm ngoái.

“Hôm qua tôi đã có một cuộc trao đổi khá dài với Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto và hỏi thẳng ông ấy rằng những gì sẽ thay đổi và những gì sẽ không thay đổi”, nhà ngoại giao Nga cho hay.

“Ông ấy nói rằng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách đối ngoại. Năm ngoái, thỏa thuận đối tác chiến lược giữa 2 nước chúng ta đã chính thức có hiệu lực. Phía Venezuela, trong các tiếp xúc với chúng tôi, đã xác nhận cam kết tuân thủ các điều khoản của văn kiện này cũng như nói chung là tinh thần và các nguyên tắc của quan hệ đối tác giữa 2 bên”, Đại sứ Melik-Bagdasarov nhấn mạnh.

Nga và Trung Quốc là 2 trong số các nước đã lên án chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Caracas, gọi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia.

Ngày 3/1, Mỹ đã tấn công các mục tiêu dân sự và quân sự tại Caracas và đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro đưa sang Mỹ hầu tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí. Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez sau đó đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo lâm thời của nước này.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một loạt yêu cầu buộc lãnh đạo lâm thời Venezuela thực thi, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn ông Maduro. Một trong những yêu cầu này là cho phép doanh nghiệp Mỹ được tiếp cận toàn diện đối với nguồn tài nguyên Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ.

Ông Trump cũng cho biết, Mỹ sẽ giám sát, “chấn chỉnh” Venezuela trong vài năm tới. Ông nói rằng, Venezuela đã đồng ý giao cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu. Số dầu này sẽ được chuyển thẳng đến các cảng của Mỹ, nguồn thu từ việc bán dầu sẽ phục vụ lợi ích cho người dân cả 2 nước.

Theo trang Axios, Tổng thống Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm bảo vệ nguồn doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela đang do Mỹ nắm giữ, không để các chủ nợ tư nhân tịch thu, đồng thời cho rằng động thái này có ý nghĩa then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ và sự ổn định của khu vực.

Trong sắc lệnh mới ký vào tối muộn 9/1, ông Trump cho biết việc để mất quyền kiểm soát nguồn doanh thu dầu mỏ của Venezuela sẽ “gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”, bởi điều đó sẽ làm suy yếu các nỗ lực nhằm ổn định tình hình tại Venezuela.

Trên mạng xã hội Truth Social hôm 10/1, ông viết: “Tôi yêu người dân Venezuela, và tôi đang khiến Venezuela trở nên giàu có và an toàn trở lại”.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ, song khẳng định không có thể lực bên ngoài nào đang điều hành Venezuela như tuyên bố của Washington. Bà Rodriguez cũng tiếp tục kêu gọi Washington trả tự do cho Tổng thống Maduro.