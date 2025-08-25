Mỹ nêu 2 yếu tố then chốt với thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: AFP).

“Về cơ bản, bất đồng hiện nay xoay quanh bảo đảm an ninh và việc xác định ranh giới chiến sự tại Ukraine”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 24/8 cho hay.

Ông nói thêm: “Vì vậy, việc chúng ta có giải quyết được những vấn đề đó hay không, chúng ta đã thực sự xác định được 2 điểm mấu chốt, một đối với Ukraine, một đối với Nga. Và tôi nghĩ rằng nếu rốt cuộc chúng ta giải quyết được khủng hoảng này, thì thành quả của thỏa thuận sẽ đến từ chính những điểm đó”.

Ông Vance cho biết ông hy vọng cuộc chiến của Nga chống Ukraine có thể kết thúc trong vòng 6 tháng với sự hỗ trợ ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tổng thống đang tích cực tiến hành ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột. Đó chính là điều cần làm. Tôi nghĩ người dân Mỹ nên tự hào về điều đó, và bất kể kết quả thế nào, dù xung đột kết thúc sau 3 tháng hay 6 tháng nữa, hy vọng là không lâu hơn, thì chúng ta cũng nên tự hào rằng chúng ta có một tổng thống đang cố gắng ngăn chặn đổ máu”, ông nói.

Khả năng triển khai nhân sự quân sự phương Tây đến Ukraine trong trường hợp đạt được dàn xếp khủng hoảng, với tư cách là một phần của bảo đảm an ninh, đã được các chính trị gia châu Âu nêu bật trở lại sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington vào đầu tuần trước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 23/8 thừa nhận đến nay nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình Nga – Ukraine chưa có nhiều tiến triển.

Ông ví nỗ lực khởi động lại tiến trình hòa bình ở Ukraine như “200m đầu tiên” của chặng đường 10km.

“Đúng là chúng ta đã đi những bước đầu tiên. Nếu nói một cách hình tượng, chúng ta phải đi chặng đường 10km và mới chỉ đi được chừng 200m. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đang đi đúng hướng”, Thủ tướng Merz phát biểu tại đại hội của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).

Trong khi đó, Nga nêu rõ, việc bảo đảm an ninh cho Ukraine thông qua “sự can thiệp quân sự nước ngoài tại một phần lãnh thổ Ukraine” là điều không thể chấp nhận được đối với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, bất cứ thảo luận nào về đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột mà không có sự tham gia của Moscow “sẽ không mang lại kết quả”. Ông Lavrov cũng nhắc lại lập trường rằng Nga ủng hộ cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine mà 2 bên từng thảo luận tại cuộc hội đàm Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2022.

Ngoài ra, để đạt được thỏa thuận hòa bình, Ukraine phải cam kết không gia nhập NATO, rút quân khỏi Donbass.