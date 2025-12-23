Hé lộ 4 đảm bảo an ninh Ukraine thương thảo với phương Tây

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Thứ nhất là Lực lượng Vũ trang Ukraine, một quân đội gồm 800.000 người, cần được bảo đảm nguồn tài chính”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao hôm 22/12.

Ông nêu rõ: "Để thực hiện các hợp đồng, chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với quân đội tại cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu. Việc tài trợ này đòi hỏi sự hỗ trợ bổ sung từ các đối tác. Chúng tôi sẽ tự bảo đảm một phần kinh phí cho quân đội của mình, nhưng vẫn cần thêm các nguồn tài chính bổ sung".

Bảo đảm thứ hai, theo ông Zelensky, là tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine. Điều này chủ yếu liên quan đến các bảo đảm an ninh kinh tế và quyền tiếp cận thị trường. Ngoài ra còn có thành tố quân sự, dưới hình thức chương trình tái vũ trang châu Âu SAFE và các chương trình khác được mở ra thông qua tư cách thành viên EU.

Bảo đảm an ninh thứ ba là Liên minh những nước sẵn sàng hành động. Ông Zelensky cho biết, Ukraine sẽ thảo luận với các đồng minh về việc thế nào được coi là một “điểm tựa bảo đảm”.

Dự kiến, các lực lượng dưới sự lãnh đạo của châu Âu sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine trên không, trên bộ và trên biển. Liên minh này sẽ bao gồm 30 quốc gia. Trong khi đó, các quốc gia khác, vốn trung lập theo hiến pháp, sẽ đóng góp cho an ninh cho Ukraine dưới các hình thức như năng lượng, tài chính, viện trợ và nơi trú ẩn.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, bảo đảm thứ tư đến từ Mỹ. Các bảo đảm này được kỳ vọng sẽ có tính ràng buộc pháp lý, với việc quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Theo ông Zelensky, theo cách này, các bảo đảm mới sẽ khác biệt căn bản so với Bản ghi nhớ Budapest, các thỏa thuận Minsk hay bất kỳ cơ chế nào trước đây.

“Chúng tôi đang thảo luận về việc các bảo đảm này có thể kéo dài bao nhiêu năm, cũng như khả năng gia hạn chúng theo cùng khuôn khổ mà các bảo đảm đó được thông qua”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tuần trước, Tổng thống Zelenskyy cho biết Ukraine và Mỹ vẫn chưa thảo luận về thời hạn cụ thể của các bảo đảm an ninh.

Đồng thời, ông khẳng định quốc hội Mỹ phải bỏ phiếu để phê chuẩn các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine hiện “hài lòng khoảng 90%” với các bảo đảm an ninh từ châu Âu.

Tại một cuộc họp vào giữa tháng này, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đưa ra một tuyên bố chung về kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine bao gồm 6 điểm chính, trong đó có cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, thành lập một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu, thiết lập cơ chế giám sát ngừng bắn, các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý.