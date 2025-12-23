Tổng thống Ukraine thông báo kết quả đàm phán kế hoạch hòa bình với Mỹ

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nghe báo cáo chi tiết kết quả đàm phán giữa phái đoàn Ukraine với đại diện của Mỹ về kế hoạch hòa bình (Ảnh: Pravda).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 23/12 cho biết ông đã nghe báo cáo chi tiết từ Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umierov và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Andrii Hnatov, về kết quả các cuộc gặp của họ với phái đoàn Mỹ.

“Ông Rustem Umierov và ông Andrii Hnatov đã trình bày một báo cáo chi tiết sau các cuộc gặp với phái đoàn Mỹ. Họ đã làm việc hiệu quả với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, và hiện đã có một số dự thảo văn kiện được chuẩn bị”, ông nói.

Ông Zelensky cho biết, kết quả của các cuộc gặp là việc soạn thảo một số dự thảo văn kiện. Cụ thể, có các tài liệu liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine, tái thiết đất nước và khuôn khổ cơ bản cho việc chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Nga.

“Các điểm thảo luận trong ngày hôm nay được xây dựng theo cách phù hợp với mục tiêu thực sự chấm dứt xung đột và nhu cầu ngăn chặn một cuộc xung đột mới. Mỗi vòng đàm phán và mỗi cuộc gặp đều góp phần bảo vệ lợi ích của Ukraine, và chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này theo tinh thần xây dựng như vậy”, ông nói.

Tổng thống Zelensky cũng gửi lời cảm ơn tới các đối tác châu Âu vì sự ủng hộ dành cho Ukraine.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục đối thoại với Mỹ. Điều cốt yếu là ngoại giao phải luôn song hành với việc gây sức ép cần thiết đối với Nga và sự hỗ trợ cần thiết dành cho Ukraine”, ông nhấn mạnh.