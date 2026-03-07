Mỹ lên tiếng về tin đồn "Nga cung cấp thông tin tình báo cho Iran"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 6/3 cho biết Mỹ “không lo ngại” trước các tin đồn từ truyền thông nước này cho rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran về vị trí và hoạt động di chuyển của quân đội Mỹ.

Dù từ chối xác nhận các thông tin này, ông Hegseth nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của CBS rằng: “Chúng tôi đang theo dõi mọi thứ. Các chỉ huy của chúng tôi đều nắm rõ mọi tình hình. Chúng tôi có hệ thống tình báo tốt nhất thế giới. Chúng tôi biết ai đang nói chuyện với ai".

“Chúng tôi không lo ngại về điều đó. Chúng tôi sẽ xử lý và giảm thiểu khi cần thiết", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm.

Trước đó, vào cùng ngày 6/3, Nhà Trắng cũng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của một bài báo nói rằng Nga đang cung cấp cho Iran thông tin mục tiêu liên quan đến lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng điều này không tạo ra khác biệt nào đối với các hoạt động quân sự tại Iran vì Mỹ đang áp đảo so với Tehran. “Chúng tôi đang đạt được các mục tiêu quân sự của chiến dịch này và điều đó sẽ tiếp tục”, bà nói thêm.

Trước đó, Washington Post dẫn lời các quan chức nắm thông tin tình báo, cho biết Nga dường như đã cung cấp cho Iran vị trí các vũ khí quân sự của Mỹ, bao gồm tàu chiến và máy bay. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được đưa ra liên quan tới thông tin này.

Nga có quan hệ ngoại giao và thương mại lâu dài với Iran, cũng như các mối liên kết quân sự chặt chẽ với nước này. Nga đã chỉ trích cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi các bên kết thúc giao tranh.

Khi được hỏi liệu Nga có vượt quá mức ủng hộ chính trị để cung cấp hỗ trợ quân sự cho Iran hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tehran chưa đưa ra yêu cầu nào như vậy.

“Chúng tôi đang đối thoại với phía Iran, với các đại diện của ban lãnh đạo Iran, và chắc chắn sẽ tiếp tục cuộc đối thoại này,” ông nói hôm 6/3.

Các quan chức Nga cũng nhấn mạnh rằng cho đến nay Iran chưa đề nghị Nga cung cấp hỗ trợ quân sự, dù Moscow đã bày tỏ lập trường chính trị ủng hộ và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, không có lý do chính đáng nào cho các cuộc không kích đang diễn ra của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, vì Tehran không gây ra mối đe dọa nào đối với hai nước.

Washington và Tel Aviv mô tả các cuộc tấn công vào Iran là những biện pháp phủ đầu nhằm phá hủy chương trình làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình mang mục đích hòa bình và chỉ trích các cuộc không kích là hoàn toàn vô cớ.

Bà Zakharova nói: “Mặc dù chúng ta đang nghe những tuyên bố từ Mỹ và Israel rằng họ thậm chí đang tự vệ nhưng không ai tấn công họ, không ai đe dọa họ”. Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng Iran luôn sẵn sàng tham gia đàm phán với phương Tây.