Đạn chùm lao xuống mục tiêu ở Israel (Ảnh: TOI).

Quân đội Israel cáo buộc Iran gần đây đã phóng nhiều tên lửa mang đầu đạn chùm vào Israel, khiến các quả đạn nhỏ phát tán trên diện rộng khắp đất nước.

Đạn chùm là loại vũ khí giải phóng hàng chục quả đạn con chứa thuốc nổ trên một khu vực rộng. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đầu đạn của những tên lửa này sẽ mở ra khi đang lao xuống mục tiêu và rải khoảng 20 quả đạn nhỏ, mỗi quả chứa khoảng 2,5kg thuốc nổ, trong phạm vi bán kính khoảng 8km.

Iran khai hỏa tên lửa mang đạn chùm, phóng "mưa hỏa lực" xuống Israel (Video: TOI).

Các nhà phân tích quân sự cảnh báo việc sử dụng loại vũ khí này có thể tác động tới cục diện xung đột. Thay vì chỉ gây ra một vụ nổ tại một điểm duy nhất, đầu đạn chùm có thể rải nhiều đạn nhỏ trên một khu vực lớn, làm tăng nguy cơ thiệt hại cho các mục tiêu dưới mặt đất.

IDF cáo buộc Iran đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm vào Israel trong cuộc xung đột hiện nay, cũng như trong cuộc chiến hồi tháng 6/2025. Lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, cũng đã phóng nhiều tên lửa mang đầu đạn chùm vào Israel trong năm ngoái.

Các đoạn video được ghi lại cũng cho thấy các quả đạn lao xuống như "mưa hỏa lực".

Để so sánh, đầu đạn tên lửa đạn đạo thông thường của Iran thường mang khoảng 500kg thuốc nổ. Những đầu đạn đó có thể gây ra sự tàn phá rất lớn tại một điểm va chạm duy nhất. Trong khi đó, đầu đạn bom chùm hoạt động khác: Mục tiêu của chúng là phân tán sức nổ đến nhiều địa điểm cùng lúc, gây gián đoạn trên diện rộng

Trong cuộc tập kích mới nhất của Iran, các đánh giá quân sự của Israel cho thấy chỉ có một số lượng nhỏ tên lửa được phóng trong loạt bắn. Tuy nhiên, việc sử dụng đạn chùm khiến mỗi tên lửa có thể tạo ra hàng chục điểm va chạm riêng biệt.

Các mảnh tên lửa và đạn con được cho là đã rơi xuống nhiều khu vực ở miền trung Israel. Tại một thị trấn ở miền trung Israel, một quả đạn con được cho là đã gây cháy, buộc các đội cứu hộ phải khẩn cấp ứng phó.

Các đoạn video tại một địa điểm bị đánh trúng cho thấy nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất, được cho là các mảnh của quả đạn con. Dù mang lượng thuốc nổ nhỏ hơn, khả năng gây thiệt hại trên diện rộng khiến loại vũ khí này đặc biệt nguy hiểm.

Một số quả đạn con không phát nổ khi chạm đất, nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm. Vì vậy, IDF đã cảnh báo người dân không được tiếp cận bất kỳ mảnh vỡ tên lửa nào tìm thấy trên mặt đất, vì chúng có thể hoạt động giống như mìn.

Bom chùm là loại vũ khí gây tranh cãi lớn vì phát tán không chọn lọc, và nhiều quả bom nhỏ có thể không phát nổ ngay, dẫn đến thương vong kéo dài nhiều năm sau chiến sự.

Cả Iran và Israel đều không ký kết Công ước năm 2008 cấm sản xuất, tích trữ, chuyển giao và sử dụng bom chùm, hiệp ước đã được 111 quốc gia tham gia và 12 nước ký nhưng chưa phê chuẩn chính thức.