Hình ảnh được mô tả là trực thăng của Iran (Ảnh: Telegram).

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) gần đây đã công bố đoạn video cho thấy một cuộc không kích vào một trực thăng Mi-17 của Iran. Tuy nhiên, đã xuất hiện những nghi vấn từ giới quan sát về việc thực sự điều gì đã xảy ra trong đoạn video này.

Thậm chí các chuyên gia cho rằng, mục tiêu mà Israel tấn công dường như là mồi nhử được vẽ trên mặt đất.

Iran giăng bẫy khiến Mỹ - Israel lãng phí tên lửa triệu USD? (Video: IDF).

Đoạn video cho thấy Israel khai hỏa tên lửa vào mục tiêu là chiếc Mi-17. Tuy nhiên, sau khi tên lửa lao xuống, chiếc trực thăng không chuyển động. Ngay cả phần cánh quạt vẫn đứng yên. Điều này dường như không hợp lý vì nếu là trực thăng thật, nó sẽ nổ tung và mảnh vỡ sẽ văng đi khắp nơi.

Patricia Marins, một nhà phân tích độc lập chuyên về quốc phòng và an ninh, đã đưa ra nhận định của mình. Bà cho rằng mục tiêu bị đánh trúng có thể là một bức vẽ anamorphic (ảo ảnh 3D) trên mặt đường nhựa, chứ không phải một máy bay thực sự đang hoạt động.

Bà Marins cho rằng Iran có thể đang sử dụng các hình vẽ quy mô lớn trên mặt đất để đánh lừa các cuộc tấn công từ trên không của Israel và Mỹ. Trong trường hợp này, chiến thuật đó dường như đã phát huy hiệu quả. Mỹ - Israel có thể đã tốn hàng triệu USD tiền tên lửa để bắn vào các mục tiêu giả, gây ra lãng phí.

Bà cũng nhắc đến các chiến thuật tương tự mà Nga và Ukraine đã sử dụng trong cuộc chiến nhằm đánh lừa hình ảnh trinh sát và vệ tinh, khiến đối phương lãng phí đạn dược đắt tiền.

Có thể dự đoán rằng những thủ thuật như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện khi cuộc chiến tiếp tục diễn ra.

“Iran đang tích cực sử dụng các mục tiêu giả và mô hình giả để đánh lừa đối thủ”, chuyên gia quân sự và nhà nghiên cứu lịch sử phòng không Yuri Knutov nói với Sputnik.

Thiệt hại của các bên (Ảnh: Al Jazeera).

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động một cuộc chiến tấn công nhằm vào Iran. Hai nước thả bom xuống nhiều thành phố trên khắp Iran. Lãnh tụ Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích. Iran sau đó tung đòn trả đũa dữ dội nhằm vào loạt mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

Tính đến ngày 4/3, Mỹ tuyên bố đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu Iran, phá hủy hơn 20 tàu chiến Tehran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, trong chưa đầy một tuần, "hai lực lượng không quân mạnh nhất thế giới" - Mỹ và Israel - "sẽ kiểm soát hoàn toàn không phận Iran”.

"Chúng tôi sẽ bay suốt ngày đêm, truy lùng, tiêu diệt và xóa sổ các tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng của quân đội Iran", ông Hegseth cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ chấm điểm tiến triển của Mỹ trong cuộc chiến với Iran là “15 trên 10”.

Ông Trump nói rằng Mỹ đang “làm tốt”, với các lực lượng ở “vị thế rất mạnh”, gọi đây là “tiến triển to lớn”. “Có người hỏi tôi theo thang điểm 10 thì tôi chấm bao nhiêu. Tôi nói khoảng 15”, ông nói thêm.

Ông cũng lặp lại tuyên bố rằng nếu Mỹ không tấn công Iran thì “trong vòng 2 tuần họ đã có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 3/3 cho biết họ “không có bằng chứng” cho thấy Iran đang chế tạo bom hạt nhân.