Mỹ tấn công 5.000 mục tiêu, tuyên bố xóa bỏ đáng kể năng lực quân sự Iran

Tehran bị không kích ngày 3/3 (Ảnh: AFP).

Tại cuộc họp báo tối 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt được “những bước tiến lớn” trong cuộc chiến với Iran, đồng thời gợi ý rằng chiến dịch quân sự này có thể đã “gần như hoàn tất”.

“Chúng tôi đang đạt được những bước tiến lớn hướng tới việc hoàn thành mục tiêu quân sự của mình, và một số người có thể nói rằng nó gần như đã hoàn tất. Chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn mọi lực lượng ở Iran”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đã tấn công hơn 5.000 mục tiêu kể từ khi cuộc chiến tại Iran bắt đầu, “trong đó có một số mục tiêu rất quan trọng”, nhưng quân đội Mỹ vẫn để lại “một số mục tiêu quan trọng nhất cho sau này trong trường hợp chúng tôi cần thực hiện”.

“Nếu chúng tôi tấn công chúng, sẽ phải mất nhiều năm để Iran xây dựng lại chúng, liên quan đến sản xuất điện và nhiều lĩnh vực khác”, ông nói thêm.

Ông tin rằng cuộc chiến với Iran có thể kết thúc sau vài ngày nữa khi cuộc chiến đã kéo dài 10 ngày.

Khi được một phóng viên hỏi liệu ông có dự đoán các hoạt động quân sự của Mỹ sẽ kết thúc trong tuần này hoặc chỉ trong vài ngày tới hay không, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ là có”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, mục tiêu của chiến dịch là phá hủy các năng lực quân sự chủ chốt của Iran, bao gồm tên lửa, lực lượng hải quân và chương trình hạt nhân, nhằm đảm bảo Iran không thể tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với Mỹ và các đối tác của Washington.

Ông Trump nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng quân sự của Iran, khiến nước này khó có thể tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Mỹ hoặc các đồng minh trong tương lai gần.

Ông nói thêm: “Hãy nhìn xem, mọi thứ họ có đều đã bị loại bỏ, bao gồm cả ban lãnh đạo của họ. Thực tế có hai cấp lãnh đạo, và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng 2 cấp lãnh đạo đã bị loại bỏ”.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cựu Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, được bầu giữ vị trí mà cha ông đã nắm giữ gần 40 năm cho đến khi thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel cuối tháng trước.

Ông Trump nói ông “thất vọng” khi Iran chọn ông Mojtaba Khamenei. Ông Trump vẫn khẳng định Mỹ nên tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran.

Trước đó, ông từng nói “không chấp nhận” ông Mojtaba trở thành lãnh đạo tiếp theo của Iran, đồng thời cảnh báo bất cứ lãnh đạo mới được bầu nào của Iran mà không có sự ủng hộ của Mỹ cũng “sẽ không kéo dài được lâu”.

Giới chức Israel cũng dọa nhắm mục tiêu vào bất cứ ai kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông Mojtaba Khamenei có trở thành mục tiêu nhắm đến của Mỹ hay không, ông Trump nói: “Điều đó sẽ không phù hợp. Hãy nhìn xem, tôi cũng từng là mục tiêu”.