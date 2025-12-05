Mỹ dự đoán “tin tốt” về giải quyết xung đột Ukraine sau vài tuần nữa

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: TASS).

"Tôi nghĩ rằng, dù sao đi nữa, chúng ta đã đạt được nhiều tiến triển, nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn về đích. Tôi nghĩ là có hy vọng, hy vọng sẽ có một số tin tốt trong vài tuần tới về vấn đề đó”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC News ngày 4/12.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông tin xung đột Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết và Washington đang "rất nỗ lực về vấn đề này".

"Chúng tôi đang kiến tạo hòa bình trên khắp thế giới. Chúng tôi đang giải quyết các cuộc chiến ở mức độ mà chưa ai từng thấy trước đây. Tám cuộc và thêm một cuộc nữa là xung đột Nga - Ukraine. Nếu điều đó khả thi và tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi sẽ đạt được. Chúng tôi đang rất nỗ lực để đạt được điều đó”, ông Trump nói.

Washington đã đề xuất một kế hoạch 28 điểm nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Kế hoạch này yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ về lãnh thổ, cam kết không gia nhập NATO, cắt giảm quy mô quân đội.

Ukraine và các đối tác châu Âu đã tìm cách điều chỉnh kế hoạch này với cuộc tham vấn hôm 23/11 tại Geneva.

Sau đó, Tổng thống Trump nói rằng kế hoạch ban đầu cho giải pháp hòa bình đã được sửa đổi để tính đến lập trường của cả Moscow và Kiev, chỉ còn lại một vài vấn đề gây tranh cãi. Ông cũng cho biết số điểm đã được giảm xuống còn 22.

Những ngày qua, đội ngũ của ông Trump liên tục tiến hành các cuộc tham vấn qua lại với cả Nga và Ukraine.

Sau cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Điện Kremlin hôm 2/12, các đại diện của Mỹ tiếp tục thảo luận với phái đoàn của Ukraine ở Florida hôm 4/12.