Mỹ đề xuất dự luật chuyển máy bay ném bom tàng hình B-2 cho Israel

Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Hai nghị sĩ Mỹ thuộc hai đảng đối lập vừa đề xuất một dự luật cho phép Tổng thống Donald Trump cung cấp cho Israel các máy bay ném bom tàng hình B-2 và bom xuyên phá hầm ngầm nặng hơn 13 tấn, trong trường hợp Iran có dấu hiệu phát triển vũ khí hạt nhân.

Nghị sĩ Dân chủ Josh Gottheimer (bang New Jersey) 2/7 cho rằng, trước nguy cơ chương trình hạt nhân của Tehran đang được khôi phục, Mỹ cần duy trì khả năng răn đe tối đa.

Dự luật mang tên Bunker Buster, do ông cùng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lawler (bang New York) đề xuất, nhằm cung cấp cho Israel công cụ cần thiết để ngăn chặn các hành vi mà họ gọi là "gây hấn" từ Iran, đồng thời tạo điều kiện để tấn công các cơ sở hạt nhân được đặt dưới lòng đất, qua đó, theo ông Gottheimer, sẽ góp phần tăng cường an ninh quốc gia của Mỹ.

Dự luật cũng cho phép Tổng thống Trump có thẩm quyền thực hiện các hành động cần thiết nhằm bảo đảm Israel sẵn sàng ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra, nếu Iran tiến hành phát triển vũ khí hạt nhân.

Trước đó, ngày 22/6, Mỹ đã ném 14 quả bom xuyên phá vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có 6 quả bom GBU-57 nhắm vào nhà máy Fordow, một trong những trung tâm hạt nhân trọng yếu của Iran.

Một vòng đàm phán thứ 6 giữa Mỹ và Iran vốn được lên lịch vào ngày 15/6 đã không thể tiến hành, sau khi Israel mở cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự, dân sự và hạt nhân của Iran 2 ngày trước đó, hôm 13/6.

Cuộc đối đầu kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran khép lại với lệnh ngừng bắn do Mỹ bảo trợ, chính thức có hiệu lực từ ngày 24/6.

Theo Lầu Năm Góc, các đợt không kích đã khiến chương trình hạt nhân của Iran bị “tổn hại đáng kể”, ước tính có thể chậm lại từ 1 đến 2 năm.