Mỹ đề nghị sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Washington Post dẫn lời một quan chức tình báo cấp cao thạo nguồn tin của Mỹ cho biết, chính phủ Mỹ đã đề nghị sơ tán Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khỏi thủ đô Kiev. Nguồn tin cho biết thêm, giới chức Mỹ thậm chí đã thảo luận những nơi an toàn mà ông Zelensky có thể tạm lánh mà vẫn có thể điều hành chính phủ từ xa.

"Những ngày gần đây, các đại diện của chính phủ Mỹ đã trao đổi với ông Zelensky về hàng loạt vấn đề an ninh, trong đó có danh sách những nơi an toàn nhất để Tổng thống Ukraine tạm lánh và tiếp tục điều hành chính phủ", nguồn tin nói.

Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff cũng cho biết, chính phủ Mỹ đang cố gắng giúp Tổng thống Zelensky hiểu rõ mối đe dọa mà ông ấy đang đối mặt và "sẵn sàng hỗ trợ ông ấy bằng mọi cách".

Một quan chức giấu tên của Ukraine cũng cho hay, đội ngũ an ninh của Tổng thống Zelensky đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản sơ tán người đứng đầu chính phủ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối đề nghị này với lý do Ukraine vẫn đang phải chiến đấu với các lực lượng của Nga.

"Cuộc chiến đang diễn ra ở đây. Tôi cần đạn dược, không phải một cuộc sơ tán", Tổng thống Zelensky nói.

Trong một video đăng trên Facebook cuối ngày 25/2, Tổng thống Zelensky cho thấy vẫn đang ở lại Kiev cùng với các trợ lý. "Tất cả chúng tôi vẫn đang ở đây, binh sĩ của chúng tôi ở đây... chúng tôi đang chiến đấu để bảo vệ độc lập của dân tộc". Trước đó, ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại thủ đô kể cả khi ông trở thành "mục tiêu số 1" và gia đình ông trở thành "mục tiêu số 2" của đối thủ.

Tổng thống Ukraine đăng video giữa lúc chiến sự leo thang

Tổng thống Zelensky quyết định bám trụ ở Kiev trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng của Nga tiếp tục diễn ra khốc liệt ở nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Bắt đầu từ hôm qua, tần suất các vụ tấn công nhằm vào Kiev có xu hướng gia tăng.

Các lực lượng Nga đã áp sát gần thủ đô Kiev từ phía Bắc và phía Đông. Các cuộc giao tranh cũng mở rộng dần về phía Kiev. Từ rạng sáng 24/2, liên tiếp các vụ nổ súng và pháo kích diễn ra ở khu vực quanh Kiev. Tổng thống Zelensky cho biết, ông đang liên lạc với các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, để kêu gọi sự hỗ trợ. Mỹ và các nước phương Tây đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga, kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn, tránh leo thang căng thẳng.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt mới nhằm gây sức ép với Nga. Giới chức phương Tây tin rằng, những lệnh trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay này sẽ tác động đáng kể đến kinh tế của Nga.

Về phía Nga, giới chức nước này tiếp tục khẳng định, mục tiêu của chiến dịch quân sự là "phi quân sự hóa" Ukraine. Moscow cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với điều kiện Ukraine hạ vũ khí. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky từng để ngỏ khả năng đàm phán về sự trung lập của Ukraine. Nga từ lâu coi việc Ukraine có ý định gia nhập NATO là điều "không thể chấp nhận được".