Mỹ nói sẽ "chi phối" mọi quyết định của chính quyền lâm thời Venezuela

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: AFP).

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp các lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ vào ngày 9/1 để thảo luận về các kế hoạch đối với lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, chỉ vài ngày sau chiến dịch đột kích để bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

“Rõ ràng là hiện nay chúng tôi đang có đòn bẩy tối đa đối với chính quyền lâm thời ở Venezuela. Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền lâm thời, và các quyết định của họ sẽ tiếp tục do Mỹ chi phối", bà tuyên bố.

Ông Trump nhiều lần khẳng định Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela sau khi bắt giữ ông Maduro, dù không có lực lượng Mỹ hiện diện trên thực địa tại quốc gia này.

Trên thực tế, Washington dường như đang dựa vào một lệnh phong tỏa hải quân đối với xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, cùng với cảnh báo khả năng sử dụng thêm vũ lực, nhằm bảo đảm sự hợp tác của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez.

Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng trong ngày 7/1, đã khẳng định rằng Mỹ thực sự có một kế hoạch sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela.

Kế hoạch của Mỹ cho đến nay bao gồm điều mà ông Trump nói vào ngày 6/1 là một thỏa thuận, vốn chưa được Caracas xác nhận, theo đó Venezuela sẽ bàn giao từ 30 đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ.

Ông cũng cho biết các công ty dầu khí Mỹ sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng đang xuống cấp của Venezuela, dù đến nay chưa có công ty nào đưa ra cam kết như vậy.

“Cuộc họp diễn ra vào ngày 9/1, và đơn thuần là để thảo luận, rõ ràng là về cơ hội to lớn đang mở ra trước mắt các công ty dầu khí này”, bà Leavitt nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trước đó cho biết Washington sẽ kiểm soát việc bán dầu của Venezuela “trong một thời gian không xác định”.

Trong một diễn biến có liên quan, công ty dầu khí quốc doanh Venezuela PDVSA cho biết hôm 7/1 rằng họ đang đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ về việc bán dầu, trong bối cảnh một thành viên hội đồng quản trị của công ty nói với Reuters rằng Washington sẽ phải mua các lô hàng theo giá quốc tế.

Trong một tuyên bố ngắn, PDVSA cho biết các bên đang thảo luận các điều khoản tương tự như những thỏa thuận hiện có với các đối tác nước ngoài như Chevron, đối tác liên doanh lớn nhất của công ty, hiện đang kiểm soát toàn bộ lượng dầu xuất khẩu sang Mỹ.

“Quy trình này dựa trên các giao dịch hoàn toàn mang tính thương mại, theo những điều khoản hợp pháp, minh bạch và có lợi cho cả hai bên", PDVSA nêu rõ.

Thành viên hội đồng quản trị PDVSA Wills Rangel, đồng thời là một lãnh đạo công đoàn, nói với Reuters rằng Mỹ sẽ phải mua các lô hàng theo giá quốc tế nếu muốn có dầu của Venezuela.

“Nếu họ muốn mua, họ sẽ có nó đúng thời điểm, được bán theo giá quốc tế. Không phải theo cách Mỹ mong muốn, như thể dầu đó thuộc về họ vì chúng tôi được cho là đang nợ họ. Chúng tôi không nợ Mỹ bất cứ điều gì", ông Rangel nói.

Ông Rangel nói thêm rằng Chevron, công ty có giấy phép đặc biệt của Mỹ để xuất khẩu dầu thô Venezuela bất chấp các lệnh trừng phạt, hiện là doanh nghiệp duy nhất đang xuất khẩu dầu từ quốc gia Nam Mỹ này, trong bối cảnh lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Venezuela khiến các chuyến xuất khẩu sang các thị trường khác bị tê liệt.