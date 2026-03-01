Iran tuyên bố tấn công loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông, gây thương vong

Một đám cháy bùng phát sau cuộc tấn công bằng tên lửa tại trung tâm Tel Aviv, Israel ngày 28/2 (Ảnh: Getty).

“Do các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của Mỹ, ít nhất 200 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và bị thương”, hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/2 cho biết.

Bình luận về đòn trả đũa của Iran, Tướng Ebrahim Jabbari của IRGC cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran có “năng lực tiên tiến” và sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài.

“Khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi sẽ tấn công bằng tất cả những gì chúng tôi có trong kho dự trữ”, ông Jabbari nói, đồng thời cảnh báo sẽ phóng “những tên lửa mạnh nhất”.

Ông Jabbari cảnh báo Iran sẽ tiếp tục tấn công trong những ngày tới để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

“Tất cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát và các căn cứ của Mỹ trong khu vực đều đã bị tên lửa Iran tấn công dữ dội. Chiến dịch này sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi đối thủ bị đánh bại dứt điểm”, một số kênh truyền thông dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết.

Trước đó, với sự hậu thuẫn của Mỹ, Israel đã phát động một chiến dịch được mô tả là đòn tấn công phủ đầu nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân của Iran rạng sáng 28/2. Isarel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa do Iran gây ra trong khu vực.

Tổng thống Trump sau đó xác nhận Nhà Trắng đã ủng hộ Israel tiến hành các cuộc tấn công, viện dẫn sự thất bại của ngoại giao hạt nhân là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến động thái này.

Iran tập kích căn cứ hải quân ở Bahrain (Nguồn: RT/X).

Theo các nguồn tin, đòn trả đũa của Iran nhắm vào một số cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm trung tâm hỗ trợ Hạm đội 5 ở Bahrain, một căn cứ ở Kurdistan thuộc Iraq, Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar, Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait, Căn cứ Không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Căn cứ Không quân Muwaffaq Al Salti ở Jordan và Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út.

Các hãng tin Israel cũng cho biết ít nhất 35 tên lửa đã được phóng về phía Israel, khiến một số người bị thương.

Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Jordan, các nước có hiện diện quân sự của Mỹ, đều cho biết họ đã đánh chặn được tên lửa của Iran.

Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất xác nhận đã đánh chặn phần lớn trong số 137 tên lửa và 209 máy bay không người lái do Iran phóng vào lãnh thổ của họ trong vài giờ sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự.

UAE là nơi đóng quân của khoảng 5.000 quân nhân Mỹ tại Căn cứ Không quân Al Dhafra, ngay ngoại ô Abu Dhabi.