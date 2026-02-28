Phản ứng cứng rắn của Nga khi Mỹ, Israel tấn công Iran

Khói bốc lên trong trận tập kích của Mỹ và Israel vào Iran (Ảnh: AFP).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã lên án các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ và Israel vào Iran, nhấn mạnh rằng tất cả các cuộc đàm phán gần đây với Iran chỉ là một chiến dịch “che đậy”.

Theo ông Medvedev, mặc dù các cuộc đàm phán vẫn diễn ra, nhưng các bên hầu như không có mong muốn thực sự đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

"Người kiến ​​tạo hòa bình lại một lần nữa lộ diện. Tất cả các cuộc đàm phán với Iran đều là một chiến dịch che đậy. Không ai nghi ngờ điều đó. Thực tế không ai muốn đàm phán bất cứ điều gì", ông Medvedev, cựu tổng thống Nga, nhận định.

"Câu hỏi đặt ra là ai có nhiều kiên nhẫn hơn để chờ đợi sự kết thúc không mấy vẻ vang của đối thủ”, quan chức Nga nói thêm.

Ông Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình xung quanh cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, tình hình này đòi hỏi phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn một kịch bản có thể dẫn đến nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba", quan chức cấp cao của Nga nói.

Ông gọi cuộc tấn công của Mỹ và Israel là hành động gây hấn có chủ đích và leo thang căng thẳng, có thể để lại những hậu quả vô cùng tiêu cực đối với khu vực rộng lớn hơn.

The ông Slutsky, lý thuyết về "các cuộc tấn công phủ đầu" hoặc mục tiêu "bảo vệ người dân Mỹ" sau cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran chỉ là một cái cớ nhằm thay đổi chính quyền Iran.

Quan chức Nga cho rằng, Washington đã theo đuổi một chính sách nhất quán, bao gồm cả việc làm suy yếu tất cả các tiến trình hướng tới đạt được một thỏa thuận, bắt đầu từ thỏa thuận hạt nhân.

Cùng ngày, Thủ tướng Li Băng Nawaf Salam cũng ra tuyên bố sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

"Tôi nhắc lại rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ ai lôi kéo chúng tôi vào những cuộc phiêu lưu đe dọa an ninh và sự thống nhất của đất nước”, nhà lãnh đạo Li Băng nhấn mạnh.

“Trước những diễn biến nguy hiểm đang diễn ra trong khu vực, tôi nhắc lại lời kêu gọi của mình tới tất cả người dân Li Băng hãy thể hiện sự khôn ngoan và lòng yêu nước, đặt lợi ích của Li Băng và người dân Li Băng lên trên hết”, ông Salam khẳng định trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide cho biết Israel mô tả cuộc tấn công là một “cuộc tấn công phủ đầu”, nhưng điều này “không phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm nay tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một cuộc "tấn công phủ đầu" vào Iran vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo người dân về một cuộc tấn công trả đũa từ Tehran.

Ông Katz cho biết cuộc tấn công nhằm "loại bỏ các mối đe dọa đối với nhà nước Israel", đồng thời nói thêm rằng chính quyền đang ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do lo ngại ​​các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nước này trong tương lai gần.

Trong thông báo về chiến dịch nhằm vào Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng “mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chính quyền Iran”.

Tổng thống Trump mô tả chiến dịch quân sự "đang diễn ra" ở Iran là chiến dịch “quy mô lớn”, nhằm ngăn chặn Tehran “đe dọa nước Mỹ và các lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi” của Mỹ.