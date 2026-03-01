Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Lãnh tụ Tối cao bị sát hại, Iran cảnh báo đáp trả dữ dội chưa từng có

(Dân trí) - Iran cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công chưa từng có trong lịch sử để đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Thành Đạt
Theo Guardian, RT