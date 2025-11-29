Binh sĩ Ukraine cảnh báo mối nguy từ "tàu sân bay trên không" của Nga

Một UAV của Nga (Ảnh minh họa: Defense Express).

Các binh sĩ Ukraine cho biết, Nga dùng các UAV cánh cố định Molniya để chở các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cỡ nhỏ, loại vũ khí phổ biến trên chiến trường. Cơ chế này giống như "tàu sân bay" trên biển, khi một nền tảng lớn hơn phóng ra các UAV cỡ nhỏ làm nhiệm vụ tập kích.

Chiến thuật này, dù không phải hiện tượng quá mới, đang trở thành mối lo ngày càng tăng đối với lực lượng Ukraine vì nó cho phép UAV FPV hoạt động và tấn công ở độ sâu lớn hơn. Cuộc chiến đã chứng kiến các dạng UAV “tàu mẹ” khác, nhưng theo lời các binh sĩ, Nga đã tăng cường dùng Molniya cho mục đích này.

Một binh sĩ thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4, một đơn vị tác chiến đặc biệt của Ukraine, nói rằng các UAV Molniya giá rẻ hoạt động như “một tàu sân bay”, đưa một hoặc hai UAV FPV vào trận, mở rộng đáng kể tầm tập kích của chúng.

Molniya cũng có thể mang một lượng chất nổ, cho phép nó vừa hoạt động như UAV “tàu mẹ”, vừa như UAV tấn công, theo lời người vận hành có biệt danh Khyzhak.

Sau khi Molniya thả các UAV FPV mang theo, nó có thể tiếp tục bay để tấn công mục tiêu. Nga đôi khi còn gắn mìn chống tăng lên UAV để tăng mức sát thương, Khyzhak nói.

“Chúng rẻ, có rất nhiều, nên họ có thể dùng bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, họ muốn”, người lính nói thêm.

Một chỉ huy đơn vị UAV Ukraine đang hoạt động ở vùng Kharkov, phía Đông bắc, mô tả chiến thuật Molniya như một “trạm tiếp sóng tiêu hao được”. Chúng thường có thể bay hàng chục km, và các UAV FPV sẽ được điều khiển từ xa sau khi được “tàu mẹ” thả xuống.

Nga bắt đầu sử dụng chiến thuật này ở vùng Kharkov vài tuần trước, tận dụng việc đường chiến tuyến thay đổi, chỉ huy này nói, với điều kiện giấu tên vì lý do an ninh.

Một binh sĩ Ukraine khác nói rằng anh ta cho rằng Nga không có nhiều UAV Molniya và mô tả mối đe dọa này vẫn mang tính “thử nghiệm”.

Binh sĩ trên nói rằng Ukraine có các UAV kiểu “tàu mẹ” tương tự có thể mang 3-4 UAV nhỏ. Anh từ chối nói rõ mức độ phổ biến của chúng vì lý do bảo mật tác chiến.

Trước đó, Ukraine từng công bố những giải pháp tương tự, bao gồm cả hệ thống phát triển trong nước như Hornet Queen và các nền tảng nước ngoài như Sparta của Quantum Systems, có khả năng đưa UAV tới cự ly lên tới 200km.

Bên cạnh đó, Ukraine đã tiết lộ việc sử dụng các phương tiện hải quân không người lái để chở UAV FPV ở Biển Đen, với các UAV nhỏ cất cánh từ “tàu mẹ” để tấn công một giàn khoan dầu do Nga kiểm soát.

Từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, công nghệ UAV đã liên tục thay đổi, góp phần định hình cục diện chiến sự. Sự ra đời của những vũ khí giá rẻ nhưng uy lực đã khiến cách vận hành và chiến thuật của nhiều quân đội phải thay đổi để thích nghi.

Cuộc đua phát triển UAV giữa Nga và Ukraine gay cấn tới mức các bên cải tiến vũ khí này mỗi ngày, khiến phía còn lại cấp tập tìm biện pháp ứng phó, tạo ra thế "mèo vờn chuột" căng thẳng.