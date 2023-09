Lý do Ukraine thường dùng "kẻ săn mồi" Leopard 2A6 tấn công vào ban đêm

Một xe tăng Leopard trên tiền tuyến ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

Business Insider đưa tin, Yurii, binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine, cho biết lữ đoàn của anh đang sử dụng xe tăng Leopard 2A6 mới, hiện đại giống như "kẻ săn mồi về đêm".

Theo anh, động thái này nhằm tận dụng thiết bị nhìn đêm hiện đại của dòng xe tăng do Đức sản xuất để nhằm mục tiêu vào Nga trong điều kiện thiếu ánh sáng.

"Chúng tôi chủ yếu hoạt động vào đêm và bình minh", Yurii nói, nhấn mạnh rằng đây là thời điểm mà xe tăng hoạt động hiệu quả nhất.

"Vì sao xe tăng này lại được đặt tên là con báo (ý nghĩa của từ leopard là báo)? Bởi vì nó rất nhanh nhẹn và là kẻ săn mồi về đêm", binh sĩ Ukraine giải thích.

Một chỉ huy xe tăng trong lữ đoàn cũng cho biết xe tăng Leopard 2A6 hoạt động rất hiệu quả trong bóng tối: "Nó có thể hoạt động vào ban đêm".

Ông cho biết thiết bị nhìn đêm của Leopard 2A6 mang lại tầm nhìn lên tới 4km, "cho phép chúng tôi giao chiến với đối phương một cách hiệu quả và đạt tỷ lệ thành công gần 100%".

Theo Forbes, Leopard 2A6 có thể được xem là một trong những xe tăng tốt nhất của Ukraine. Chúng tiên tiến hơn các mẫu xe tăng Leopard đời cũ đã được phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Ưu điểm lớn nhất của xe tăng này so với phương tiện của Nga là hệ thống quang học, bao gồm thiết bị nhìn đêm ảnh nhiệt có thể phát hiện đối phương từ xa, ngay cả trong bóng tối hoàn toàn.

Một blogger quân sự của Nga nhận định, thiết bị nhìn đêm phương Tây cấp cho Ukraine rất hiện đại, nhấn mạnh: "Chúng có thể di chuyển và giám sát, nhắm mục tiêu và kiểm soát độ chính xác của hỏa lực. Do đó, đối phương chọn tấn công vào ban đêm".

Ngoài mục tiêu tận dụng năng lực nhìn đêm tiên tiến, Ukraine dường như chuyển thời điểm tập kích khác để giảm nguy cơ bị trực thăng, máy bay và UAV Nga phát hiện ra.

Leopard 2 được xem là một trong những vũ khí sở hữu hệ thống quang học tốt nhất mà Ukraine đang triển khai. Nhờ thiết bị ảnh nhiệt hiện đại, Leopard 2 có thể bắn trúng mục tiêu từ tầm xa với độ chính xác rất cao.

Trước đó, Vladimir Rogov, quan chức chính quyền thân Nga ở Zaporizhia, nhận định rằng các cuộc tấn công ban đêm đã mang lại cho quân đội Ukraine một lợi thế chiến thuật.

Tuy nhiên, một vấn đề là Ukraine chỉ nhận được số lượng hạn chế xe tăng Leopard được trang bị khả năng nhìn đêm. Ukraine đã được cấp 21 chiếc 2A6 từ các đồng minh châu Âu và không được viện trợ thêm nữa trong tương lai gần. Họ sẽ chỉ được nhận các mẫu Leopard đời cũ hơn.

Vladyslav, một xạ thủ xe tăng Ukraine của lữ đoàn 47, cho biết Ukraine cần "nhiều loại thiết bị này hơn", nhấn mạnh Leopard 2A6 tốt hơn các xe T-64 cũ từ thời Liên Xô.

Vladyslav giải thích, khi điều khiển 2A6, kíp lái có khả năng sống sót cao hơn so với ngồi trong T-64 nếu xe tăng bị trúng hỏa lực trực diện. Điều này do cấu tạo khác biệt của 2A6 so với thiết kế cũ của xe tăng Liên Xô.