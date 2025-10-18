Lý do Tổng thống Trump chọn Hungary để họp với Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi thích Thủ tướng Viktor Orban. Tổng thống Putin thích ông ấy, tôi cũng thích. Hungary là một quốc gia an toàn. Ông ấy là một nhà lãnh đạo rất giỏi trong việc điều hành đất nước. Ông ấy không gặp nhiều vấn đề như các quốc gia khác”, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/10 lý giải.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, ông tin rằng Thủ tướng Orban “sẽ là một chủ nhà rất tốt”.

Theo trang tin RBC, việc lựa chọn Budapest làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga không chỉ mang yếu tố địa lý, mà còn phản ánh vị thế “trung lập đặc biệt” của Hungary giữa căng thẳng Nga - phương Tây.

Về xung đột Nga - Ukraine, Thủ tướng Orban liên tục kêu gọi giải pháp hòa bình, đồng thời chỉ trích việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary không viện trợ vũ khí cho Ukraine và nhiều lần ngăn chặn các gói trừng phạt nhắm vào Nga.

Một lý do khác khiến Budapest được lựa chọn là việc Hungary đã chính thức rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) hồi đầu năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc Hungary không bị ràng buộc bởi lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin mà ICC ban hành.

Ngày 16/10, ngay sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Trump tuyên bố 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại thủ đô Budapest của Hungary sau khoảng 2 tuần nữa. Thư ký báo chí Nhà trắng cho biết, Mỹ và Nga sẽ họp cấp cao vào tuần tới để thống nhất các chi tiết cho hội nghị thượng đỉnh này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cuộc gặp sắp tới này sẽ chỉ có đại diện Mỹ và Nga, nhưng ông sẽ duy trì liên lạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Đó sẽ là một cuộc gặp song phương. Nhưng chúng tôi sẽ để Tổng thống Zelensky tham gia trao đổi. Giữa 2 Tổng thống (ông Putin và ông Zelensky) có rất nhiều bất đồng, và tôi không tiết lộ gì quá đáng khi nói điều đó”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh mình sẽ là “tổng thống trung gian” và có kế hoạch “giữ một khoảng cách nhất định” giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

“Ba tổng thống, trong đó tôi là tổng thống trung gian, tôi đang làm trung gian. Đây không phải là tình huống dễ dàng. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn khi các bên hiểu nhau, khi họ gặp gỡ, khi họ có thiện cảm với nhau. Hiện giờ, chúng ta chưa có điều đó, ít nhất là về mặt thiện cảm. Nhưng có thể tình hình sẽ thay đổi, biết đâu đấy. Trong lúc này, chúng ta sẽ để họ giữ một chút khoảng cách”, ông chia sẻ.

Tổng thống Trump đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, cuộc xung đột mà ban đầu ông tuyên bố chỉ mất 24 giờ để giải quyết.

Chỉ một ngày sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, hôm 17/10, ông Trump đã hội đàm với Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng. Ông cho rằng cuộc chiến ở Ukraine nên chấm dứt ngay bây giờ, tại các ranh giới hiện nay, với việc cả 2 bên đều được phép tuyên bố chiến thắng.