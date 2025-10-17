Tổng thống Putin họp Hội đồng An ninh sau điện đàm với Tổng thống Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

“Vào tối qua 16/10, ngay sau cuộc điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh tới Điện Kremlin và báo cáo chi tiết về nội dung cuộc trao đổi quan điểm với người đồng cấp Mỹ”, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết

Hội đồng An ninh là cơ quan then chốt trong việc hoạch định các quyết sách quan trọng nhất liên quan đến an ninh quốc gia của Nga.

Hôm 16/10, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm thứ 8 và cũng là dài nhất kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, kéo dài 2 tiếng rưỡi.

Theo ông Ushakov, 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh mới, nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Budapest, Hungary. Thời điểm diễn ra cuộc gặp sẽ được xác định rõ hơn sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiến hành các cuộc làm việc chung dự kiến vào tuần tới.

Hai bên đặc biệt nhấn mạnh vấn đề khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Putin tái khẳng định cam kết của Nga đối với một giải pháp ngoại giao và đưa ra đánh giá chi tiết về tình hình hiện tại, tuyên bố lực lượng Nga đang chiếm thế chủ động hoàn toàn trên chiến trường Ukraine.

Khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine cũng được đề cập trong cuộc trò chuyện. Tổng thống Nga lưu ý rằng những loại vũ khí này sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường, nhưng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ giữa Moscow và Washington.

Về phần mình, Tổng thống Trump kêu gọi chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt và nhấn mạnh điều này sẽ mở ra “những triển vọng to lớn” cho hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Nga.

Ông Trump kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần tới.

“Tôi nghĩ là trong vòng 2 tuần hoặc lâu nhất cũng chỉ tầm đó thôi, khá nhanh”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng và tiết lộ rằng Ngoại trưởng Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trao đổi và sẽ sớm gặp trực tiếp.

“Ông Marco Rubio sẽ gặp người đồng cấp của mình là ông Lavrov, và họ sẽ nhanh chóng thống nhất thời gian và địa điểm, cũng có thể là đã được ấn định rồi. Hai bên đã trao đổi”, ông Trump cho biết.

Ông Trump tiếp tục nỗ lực giải quyết xung đột Nga - Ukraine mặc dù giới chức Mỹ nhiều lần cảnh báo ngừng đóng vai trò trung gian nếu 2 bên tiếp tục không đạt được bước tiến hòa đàm.

Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào đầu giờ chiều 17/10 theo giờ địa phương (đêm nay theo giờ Việt Nam). Tại cuộc họp này, ông Trump được cho là sẽ đưa ra quyết định có cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine hay không.