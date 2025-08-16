Lý do Tổng thống Mỹ - Nga không trả lời câu hỏi sau hội đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Khi được hỏi lý do tại sao cuộc họp báo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 tại Alaska diễn ra dưới hình thức phát biểu của các lãnh đạo mà không có phần hỏi đáp với báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Các tuyên bố toàn diện đã được đưa ra”.

“Cuộc đối thoại thực sự rất tích cực, và cả 2 nhà lãnh đạo đều khẳng định điều đó. Đây là loại cuộc trò chuyện cho phép đi trên con đường vững chắc trong việc cùng nhau tìm kiếm các phương án giải quyết hòa bình”, ông Peskov nói.

Hôm 15/8, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ theo hình thức họp kín tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ.

Sau hội đàm, 2 nhà lãnh đạo đã có cuộc họp báo ngắn. Cuộc họp báo kết thúc sau phát biểu của 2 Tổng thống mà không có phần hỏi đáp với phóng viên. Họ nhất trí quan điểm rằng hội đàm diễn ra hiệu quả và đạt được tiến triển trong một số vấn đề, nhưng chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết, ông coi đây là bước tiến quan trọng nhằm giải quyết xung đột Ukraine và cải thiện quan hệ Mỹ - Nga. Ông nhấn mạnh, Nga quan tâm đến chấm dứt chiến sự Ukraine và nhất trí với Tổng thống Trump rằng cần đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trả lời phỏng vấn Fox News sau hội đàm, ông Trump cho biết, ông đánh giá "điểm 10" cho hiệu quả của cuộc gặp với ông Putin. Ông nói thêm, việc đạt thỏa thuận hiện giờ phụ thuộc vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Trump chia sẻ, trong các cuộc hội đàm, ông và Tổng thống Putin đã đồng ý quan điểm rằng xung đột ở Ukraine có thể kết thúc bằng việc trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine và một số loại đảm bảo an ninh từ Mỹ dành cho Kiev.

“Đó là những điểm mà chúng tôi đã đàm phán, và là những điểm mà chúng tôi phần lớn đã đồng ý. Thực ra, tôi nghĩ chúng tôi đồng ý về nhiều thứ. Tôi có thể nói rằng cuộc gặp diễn ra rất ấm áp. Tôi nghĩ chúng ta khá gần tới kết thúc rồi. Ukraine cũng phải đồng ý với điều đó”, ông Trump nói.

“Phải đạt được một thỏa thuận”, ông nhấn mạnh trong một thông điệp được cho là gửi đến Tổng thống Zelensky.

Ông cho biết cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều muốn ông tham dự một cuộc gặp tiềm năng trong tương lai giữa họ để thảo luận về con đường hướng tới hòa bình.

“Họ đều muốn tôi có mặt. Họ đều muốn tôi có mặt, và tôi sẽ có mặt”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng hòa bình có thể đạt được trong thời gian tương đối ngắn hay không, ông Trump trả lời: “Khá ngắn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận ông đã sai khi nghĩ rằng xung đột Nga -Ukraine là “cuộc xung đột dễ giải quyết”. “Tôi đã nghĩ đây sẽ là cuộc xung đột dễ dàng nhất trong tất cả, nhưng hóa ra lại là khó khăn nhất”, ông nói.