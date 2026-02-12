Ukraine tuyên bố tập kích sâu chưa từng có vào mục tiêu Nga

Hiện trường vụ tập kích (Ảnh: Telegram).

UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ukhta ở miền bắc Nga, cơ sở cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho quân đội Nga, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

“Các UAV tầm xa của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc SBU đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Ukhta, nằm tại Cộng hòa Komi thuộc Nga, cách biên giới của chúng ta 1.750km”, SBU cho biết.

Theo RBC, cuộc tập kích vào nhà máy lọc dầu Ukhta đánh dấu kỷ lục mới về tầm tấn công của UAV do Ukraine sản xuất nhằm vào mục tiêu Nga.

Trước đó, một trong những cuộc tấn công bằng UAV có tầm xa nhất của Ukraine được ghi nhận vào năm 2024 tại tỉnh Murmansk của Nga, cách Ukraine khoảng 1.500km.

Theo phía Ukraine, hỏa hoạn đã bùng phát tại nhà máy và khói dày đặc bao trùm khu vực. Thiệt hại sơ bộ được ghi nhận đối với phân xưởng chưng cất ống chân không và một số cơ sở khác.

Các phân xưởng này chịu trách nhiệm xử lý sơ cấp dầu thô và phân tách thành các phân đoạn, cũng như sản xuất dầu mazut thương phẩm, xăng.

Nhà máy lọc dầu Ukhta thuộc Tập đoàn PJSC Lukoil. Nó xử lý khoảng 4,2 triệu tấn dầu mỗi năm. Cơ sở này tham gia cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Ukraine trong thời gian qua đã tuyên bố tập kích vào cơ sở năng lượng Nga nhằm đáp trả các đợt tấn công dồn dập của Moscow vào mục tiêu của phía Kiev. Ukraine tin rằng các nhà máy năng lượng Nga là mục tiêu hợp pháp vì chúng giúp Moscow vận hành cỗ máy chiến sự.

Mặt khác, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 12/2 tuyên bố, tên lửa hành trình tầm xa “Flamingo” đã tấn công một kho vũ khí lớn của Nga tại Kotluban, tỉnh Volgograd, nơi lưu trữ tên lửa, đạn dược và chất nổ.

Cơ sở này thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh Nga (GRAU) và được mô tả là một trong những địa điểm lưu trữ đạn dược lớn nhất được quân đội Nga sử dụng. Các vụ nổ đã được ghi nhận tại hiện trường.

Ngoài cuộc tấn công vào kho vũ khí, lực lượng Ukraine còn tuyên bố đánh trúng Nhà máy Progress ở Michurinsk, tỉnh Tambov. Doanh nghiệp này sản xuất thiết bị công nghệ cao cho các hệ thống hàng không và tên lửa, đồng thời tham gia hỗ trợ quân đội Nga. Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở này.

Mức độ thiệt hại đầy đủ tại cả hai địa điểm vẫn đang được làm rõ.

Flamingo là tên lửa hành trình do Ukraine sản xuất, được cho là có tầm bắn lên tới 3.000km và mang đầu đạn nặng khoảng 1.150kg.

Thống đốc tỉnh Tambov, Yevgeny Pervyshov, cho biết 2 người bị thương trong cuộc tấn công đã gây hư hại “một số tòa nhà” và một cửa hàng tạp hóa, nhưng không bình luận về tình trạng của nhà máy vũ khí.

“Các lực lượng tác chiến và dịch vụ chuyên trách đang làm việc tại hiện trường” để ứng phó với vụ tấn công, ông cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Nhà máy JSC Progress sản xuất các hệ thống điều khiển hàng không và tên lửa công nghệ cao, cùng với thiết bị cho đường ống khí đốt và dầu mỏ. Nhà máy này được cho là đã bị tấn công trong các đợt trước vào tháng 6/2025 và tháng 12/2024.

Tại Kotluban, tỉnh Volgograd, một “cơ sở của bộ quốc phòng” đã bốc cháy do mảnh vỡ rơi xuống sau một cuộc tấn công bằng tên lửa, Thống đốc Andrey Bocharov cho biết.

“Không có người dân nào bị thương hoặc thiệt hại đối với các công trình dân sự. Để bảo đảm an toàn cho người dân trước nguy cơ nổ trong quá trình chữa cháy, việc sơ tán cư dân của khu định cư Kotluban lân cận đã được thông báo và đang được tiến hành”, ông nói.