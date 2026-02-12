Ukraine sẽ nhận được tên lửa siêu vượt âm đầu tiên?

Một tên lửa của Ukraine (Ảnh minh họa: NYT).

Anh đang thúc đẩy một hệ thống siêu vượt âm mới mang tên Nightfall, dự kiến chuyển giao cho Ukraine và đồng thời làm nền tảng cho các chương trình tấn công tầm xa trong tương lai của Lực lượng Vũ trang Anh. Hệ thống này đã trải qua các thử nghiệm ban đầu và thu hút nguồn đầu tư đáng kể, theo The Times.

Công ty Anh Hypersonica đang phát triển các tên lửa có khả năng cơ động ở tốc độ vượt quá 5 lần tốc độ âm thanh.

Theo các nguồn tin, những thử nghiệm đầu tiên đối với hệ thống dẫn đường đã diễn ra tại Trung tâm Không gian Andøya ở Na Uy, với các hệ thống được phát triển chỉ trong 9 tháng. Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa đạt tốc độ hơn 7.400km/h (Mach 6).

Chính phủ Anh xác nhận hệ thống Nightfall sẽ được chuyển giao cho Ukraine và “cũng sẽ đóng vai trò nền tảng cho các dự án tấn công tầm xa trong tương lai của Lực lượng Vũ trang Anh”. Việc ký hợp đồng dự kiến diễn ra vào tháng 3.

Nếu các thông tin trên là chính xác thì theo RBC, đây sẽ là hệ thống tên lửa siêu vượt âm đầu tiên được một nước phương Tây chuyển cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào năm 2022.

“Chúng tôi đặt mục tiêu mang lại cho châu Âu khả năng tiến hành các đòn tấn công chính xác tầm sâu với chi phí và trong khung thời gian cần thiết, và các khoản đầu tư này giúp điều đó trở thành hiện thực”, Philip Kert, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Hypersonica, cho biết.

Việc triển khai các tên lửa này được lên kế hoạch vào cuối thập kỷ. Anh và Đức trước đó đã công bố kế hoạch phát triển một hệ thống có tầm bắn vượt quá 2.000km theo thỏa thuận Trinity House.

“Tại châu Âu, người ta nhận thức rằng khả năng thực hiện các đòn tấn công tầm sâu là yếu tố then chốt để xây dựng năng lực răn đe và phòng thủ cần thiết… Cần một cách tiếp cận mới trong phát triển công nghệ cho các hệ thống này”, ông Kert nhấn mạnh.

Hypersonica nằm trong số 90 tổ chức được lựa chọn tham gia chương trình siêu vượt âm trị giá 1 tỷ bảng Anh do chính phủ hậu thuẫn. Công ty dự kiến mở rộng sản xuất tại Anh và Đông Âu, tập trung vào yêu cầu của khách hàng.

Tháng trước, Anh cho biết sẽ phát triển các tên lửa đạn đạo chiến thuật mới cho Kiev và đưa “những vũ khí tiên tiến hàng đầu vào tay người Ukraine” trong cuộc chiến với Nga.

Mang mật danh “Dự án Nightfall”, các tên lửa này sẽ giúp tăng cường hỏa lực cho Ukraine và có khả năng tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng thông báo các tên lửa Nightfall sẽ mang đầu đạn nổ mạnh thông thường nặng 200kg và có giá tối đa 800.000 bảng Anh mỗi quả, đồng thời cho biết kế hoạch sản xuất 10 hệ thống mỗi tháng.

Trước đó, Nga đã nhiều lần dùng vũ khí siêu vượt âm để tập kích Ukraine, bao gồm Kinzhal và gần đây là Oreshnik. Nga đang tỏ ra nhanh chân hơn các đối thủ phương Tây trong việc phát triển loại vũ khí mà họ khẳng định là khó có hệ thống phòng không nào có thể ngăn chặn.

Dù Ukraine từng tuyên bố đã bắn rơi được Kinzhal của Nga bằng tổ hợp Patriot, nhưng phía Moscow cho rằng đây là điều không đúng vì tên lửa siêu vượt âm của Nga nhanh hơn nhiều hỏa lực đánh chặn của Kiev.