Ông Trump tiết lộ tín hiệu tích cực về chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Moscow vào ngày 6/8 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vào ngày 6/8, gọi đây là cuộc gặp "rất hiệu quả".

Ông Trump cũng tiết lộ những tín hiệu tích cực của việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

“Cả hai bên sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine trong những ngày và tuần tới", nhà lãnh đạo Mỹ viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, vài giờ sau khi cuộc gặp kết thúc.

Theo ông Trump, "tiến triển lớn" đã đạt được trong cuộc đàm phán kéo dài 3 giờ giữa quan chức Mỹ và nhà lãnh đạo Nga.

Ông Trump cho biết đã cập nhật kết quả cuộc gặp cho một số đồng minh của Mỹ ở châu Âu, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

"Mọi người đều đồng ý rằng xung đột Ukraine nên chấm dứt”, ông Trump tuyên bố.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có chuyến thăm tới Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/8.

Ông Witkoff đã gặp ông Putin trong khoảng 3 giờ nhằm tìm kiếm một bước đột phá trong cuộc xung đột Ukraine.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, cho biết hai bên đã trao đổi "tín hiệu" về vấn đề Ukraine và thảo luận về khả năng phát triển hợp tác chiến lược giữa Moscow và Washington.

Ông Ushakov nói với các nhà báo rằng "Tổng thống Putin đã truyền đạt một số tín hiệu về vấn đề Ukraine" và "Tổng thống Trump cũng đã nhận được những tín hiệu tương ứng".

Theo quan chức Điện Kremlin, Đặc phái viên Witkoff đã có cuộc hội đàm "hữu ích và mang tính xây dựng" với Tổng thống Putin hôm nay.

Đặc phái viên về đầu tư của Nga Kirill Dmitriev, người trước đó đã chào đón ông Witkoff khi đến Moscow và đi dạo cùng quan chức Mỹ trong một công viên gần Điện Kremlin, đã đăng trên mạng xã hội: "Đối thoại sẽ chiếm ưu thế”.

Ông Dmitriev hoan nghênh đánh giá của Tổng thống Trump về các cuộc đàm phán, khẳng định các bước "tiến triển đang được thực hiện”.

Cuộc gặp tiềm năng giữa các lãnh đạo

Trong cuộc gặp với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 6/8, vài giờ sau cuộc hội đàm của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Trump đã được hỏi về hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Ông Trump nói rằng cuộc gặp này có thể diễn ra “rất sớm”.

"Có triển vọng rất tốt là họ sẽ gặp nhau, chúng tôi vẫn chưa xác định địa điểm, nhưng chúng tôi đã có cuộc hội đàm rất tốt với Tổng thống Putin hôm nay. Khả năng cao là sẽ có một cuộc gặp rất sớm", ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi một thỏa thuận hòa bình có thể tiến gần đến mức nào, ông Trump từ chối đưa ra dự đoán.

Trước đó trong ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng hoan nghênh các cuộc đàm phán gần đây vì giúp Washington "hiểu rõ hơn" về các điều kiện mà Moscow sẽ đồng ý hòa bình.

Ông Rubio nói với Fox Business rằng nếu lập trường của Nga và Ukraine có thể xích lại gần nhau hơn, một hội nghị thượng đỉnh ba bên có thể diễn ra sau đó.

"Tôi nghĩ Tổng thống Trump có cơ hội gặp cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky để cố gắng kết thúc vấn đề này", nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết.

Sau chuyến thăm Moscow của Đặc phái viên Witkoff, New York Times dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Trump dự định có cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin sớm nhất vào tuần tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trên đường trở về sau chuyến thăm các lữ đoàn ở tỉnh Sumy, đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu về chuyến thăm Moscow của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

"Lập trường chung của chúng tôi với các đối tác rất rõ ràng: Chiến tranh phải chấm dứt. Và điều đó phải được thực hiện một cách trung thực. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tham gia cuộc điện đàm, và tôi rất cảm kích sự ủng hộ của từng người trong số họ”, ông Zelensky cho biết.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev chỉ ủng hộ một lệnh ngừng bắn "ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện".

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin ngày 5/8 cho biết, Nga cân nhắc các phương án trước chuyến thăm của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Moscow.

Một đề xuất khả thi đang được xem xét là một "lệnh ngừng bắn trên không" có giới hạn, nghĩa là tạm dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, nhưng chỉ nếu Ukraine đồng ý tham gia.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Moscow và Kiev đã đồng ý một số lệnh ngừng bắn một phần. Tuy nhiên, cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn ngay sau khi chúng có hiệu lực.

Nga cho đến nay vẫn khẳng định rằng, một thỏa thuận hòa bình bền vững phải bao gồm cam kết của Ukraine về việc không gia nhập NATO, giải giáp quân sự, và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa. Tuy nhiên, Kiev đã không đồng ý các điều kiện này.