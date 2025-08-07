Ngoại trưởng Mỹ: Hòa bình Ukraine đang đến gần hơn

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: UPI).

Trả lời phỏng vấn Fox Business ngày 6/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Moscow đã diễn ra tốt đẹp. Theo ông, đây là một trong những tín hiệu cho thấy hòa bình Ukraine đang đến gần hơn.

“Ngày hôm nay là một ngày tích cực. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng chắc chắn hôm nay đã tiến gần hơn so với ngày hôm qua khi chúng ta hoàn toàn chưa gần gì cả”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói.

Ông Rubio thừa nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ đòi hỏi những nhượng bộ khó khăn. Dù “mọi người đều muốn xung đột chấm dứt”, nhưng ông nhấn mạnh thách thức nằm ở việc đạt được đồng thuận về các điều khoản.

Ông Rubio hạ thấp kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn sớm, cho biết thời điểm cụ thể chưa được bàn tới. Tuy nhiên, Washington hiện đã có “sự hiểu biết rõ ràng hơn” về những điều kiện mà Nga sẽ chấp nhận để đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

“Chúng ta có những ví dụ cụ thể về những điều mà Nga sẽ yêu cầu (để đồng ý với một thỏa thuận hòa bình)”, ông Rubio nói, nhưng không nêu rõ các yêu cầu đó.

Theo ông, nếu Nga và Ukraine có thể thu hẹp khoảng cách, một hội nghị ngoại giao cấp cao có thể được tổ chức.

“Nếu chúng ta có thể đưa những gì Ukraine chấp nhận và những gì Nga chấp nhận tiến lại gần nhau, thì tôi nghĩ sẽ có cơ hội để Tổng thống Donald Trump tổ chức một cuộc gặp với sự tham dự của cả Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm nỗ lực kết thúc cuộc xung đột này”, ông nhấn mạnh.

Hôm 6/8, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, đã có cuộc gặp gỡ, thảo luận kéo dài 3 giờ với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin.

Cuộc trao đổi được đánh giá là “rất hữu ích và mang tính xây dựng”. Tổng thống Trump cũng ca ngợi kết quả này là “vô cùng hiệu quả”, và nhấn mạnh rằng các bên sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột trong những ngày và tuần sắp tới.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Trump có kế hoạch gặp Tổng thống Putin vào tuần tới, và ngay sau đó có thể là một cuộc gặp 3 bên với cả Tổng thống Zelensky.

Nguồn thạo tin cho hay, ông Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu và họ nhất trí rằng châu Âu sẽ không tham gia vào quá trình này.

Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Kiev nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải phản ánh thực tế trên chiến trường và giải quyết tận gốc các nguyên nhân của cuộc xung đột.