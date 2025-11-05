Ít nhất 66 người chết do bão Kalmaegi ở Philippines

Cảnh tan hoang sau bão ở Cebu, Philippines (Ảnh: Reuters).

Bão Kalmaegi đổ bộ vào Philippines từ đêm về sáng ngày 4/11 với sức gió 120km/h và giật tới 165km/h khi quét qua các đảo Visayas hướng về Palawan và ra Biển Đông.

Bão kèm mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương miền Trung Philippines, trong đó có Cebu.

Theo giới chức trách, tính đến sáng nay 5/11, ít nhất 66 người thiệt mạng do bão Kalmaegi. Nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị tàn phá bởi lũ lụt.

“Chính các thành phố lớn đã bị ảnh hưởng (bởi lũ lụt), những khu vực đô thị hóa cao”, phó quản trị văn phòng phòng vệ dân sự Rafaelito Alejandro nói với đài phát thanh địa phương, đồng thời cho biết 49 trong số những người thiệt mạng là ở tỉnh Cebu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngay khi bão Kalmaegi tan, một áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành ngoài khơi phía đông bắc Mindanao có thể đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) và có thể mạnh lên thành siêu bão vào cuối tuần, cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cảnh báo.

Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) không loại trừ siêu bão này cũng sẽ đổ bộ vào đất liền Philippines.

“Tuy nhiên, vị trí và thời gian đổ bộ chính xác vẫn không chắc chắn”, một quan chức Pagasa nói.

Pagasa cũng cảnh báo rằng do ảnh hưởng kết hợp của xoáy thuận nhiệt đới và gió mùa đông bắc (amihan), tình trạng biển động mạnh đến rất mạnh có thể ảnh hưởng đến các vùng biển phía bắc và phía đông của đất nước bắt đầu từ 8/11.