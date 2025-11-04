Bão Kalmaegi đổ bộ, Philippines cảnh báo tình hình đáng lo ngại

Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines (PAGASA), với sức gió duy trì 150km/h và giật tới 205km/h, bão Kalmaegi, tên địa phương là Tino, được dự báo sẽ di chuyển qua quần đảo Visayas và tiến ra Biển Đông vào ngày 5/11.

Đường đi của bão Kalmaegi, quét qua các tỉnh miền Trung Visayas và hướng tới Palawan, gợi lại ký ức đau thương về cơn bão lịch sử Haiyan năm 2013 khiến khoảng 6.000 người thiệt mạng.

Cây to bật gốc ở Cebu sau bão Kalmaegi (Ảnh: CDN).

PAGASA cho biết, tác động kết hợp giữa bão Kalmaegi và dải hội tụ gây mưa lớn và gió mạnh trên quần đảo Visayas và các khu vực lân cận. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lên đến 200mm.

“Do tương tác với địa hình, Kalmaegi có thể suy yếu nhẹ khi đi qua Visayas. Tuy nhiên, dự kiến nó vẫn duy trì cường độ trong suốt quá trình di chuyển qua lãnh thổ”, PAGASA nhận định trong bản tin sáng 4/11.

Nhà cửa bị phá hủy do bão ở Cebu (Ảnh: CDN).

Trước đó, hơn 150.000 người ở các vùng duyên hải của Philippines đã được sơ tán. Hơn 160 chuyến bay đến và đi từ các khu vực bị ảnh hưởng đã bị hủy, trong khi các tàu thuyền được khuyến cáo lập tức tìm nơi neo đậu an toàn và ở lại cảng.

Tại Southern Leyte, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines cho biết, các quan chức ứng phó thảm họa đã sơ tán cư dân khỏi những vùng trũng và ven biển,.

PAGASA cảnh báo nguy cơ cao xảy ra “nước dâng sau bão gây nguy hiểm đến tính mạng và tàn phá”, có thể cao hơn 3m tại các cộng đồng ven biển và vùng trũng ở miền Trung Philippines, bao gồm cả một số khu vực của Mindanao.

Theo PhilStar, mưa như trút nước và sức gió duy trì tới 155km/h đã quật đổ cây cối và cột điện, chặn các tuyến đường, làm ngập nhiều khu dân cư, ảnh hưởng đến đường hàng không, đường biển cũng như các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

Ô tô bị cuốn trôi do bão lũ ở Philippines (Video: X)

Tại Bacayan, thành phố Cebu, miền Trung Philippines, nước lũ làm ngập lụt hàng loạt nhà cửa, ô tô bị cuốn trôi, người dân tuyệt vọng kêu gọi cứu trợ.

Bão Kalmaegi đổ bộ trong bối cảnh Philippines vẫn đang phục hồi sau chuỗi thảm họa tự nhiên gần đây, bao gồm động đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Hồi tháng 9, siêu bão Ragasa quét qua phía bắc Luzon mang theo gió mạnh và mưa như trút nước, buộc chính phủ và trường học phải đóng cửa.

Philippines nằm trên “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương và hứng chịu hơn 800 trận động đất mỗi năm. Quốc gia này cũng hứng chịu trung bình 20 trận bão/năm.