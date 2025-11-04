Bão Kalmaegi làm ngập nhà cửa ở Philippines, 40 người chết

Nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng (Ảnh: Reuters).

Giới chức Philippines cho biết hôm 4/11, số người thiệt mạng do bão Kalmaegi ở nước này đã tăng lên 40, khi cơn bão mạnh này trút mưa lớn và gây lũ lụt trên khắp khu vực miền Trung, làm ngập nhà cửa và buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Mặc dù Kalmaegi đã suy yếu kể từ khi đổ bộ vào sáng sớm 4/11, nhưng cơn bão vẫn tiếp tục tàn phá đất nước Đông Nam Á với sức gió lên tới 130 km/h và gió giật 180 km/h khi quét qua quần đảo Visayas, hướng về phía bắc đảo Palawan và tiến ra Biển Đông.

Theo bà Ainjeliz Orong, cán bộ thông tin tỉnh Cebu, số người thiệt mạng đã tăng lên 40 vào cuối ngày hôm nay.

Khi được hỏi về lý do khiến số người chết tăng đột ngột, bà Orong cho biết công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành và thông tin mới chỉ bắt đầu được chuyển về.

“Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục, và hiện vẫn còn nhiều người mất tích hoặc chưa được xác nhận”, bà nói qua điện thoại, đồng thời cho biết các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu do đuối nước và bị vật rơi trúng.

Bão Kalmaegi trút nước gây ngập nhà cửa ở Philippines, 40 người chết (Video: AP).

Giới chức cho biết hàng chục nghìn cư dân đã được sơ tán trên khắp khu vực Visayas, bao gồm cả một số nơi ở miền nam Luzon và miền bắc Mindanao. Dự kiến cơn bão sẽ rời khỏi Philippines vào cuối ngày 5/11 hoặc sáng sớm ngày 6/11.

Đến tối 4/11, nước lũ ở thành phố Cebu đã rút, song nhiều khu vực vẫn mất điện và dịch vụ viễn thông bị gián đoạn. Các nhân viên cứu hộ lội qua dòng nước ngập đến đầu gối ở thành phố Cebu, sử dụng thuyền để tiếp cận người dân bị mắc kẹt. Tại thị trấn Liloan, ở rìa phía bắc thành phố, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, chỉ còn thấy mái và tầng trên.

Những cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở các khu vực khác của thành phố Cebu, với xe cộ và đường phố chìm trong nước, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Cơ quan khí tượng quốc gia PAGASA cho biết sự kết hợp giữa bão Kalmaegi và rãnh gió cắt đã gây ra mưa lớn và gió mạnh trên khắp khu vực Visayas và các vùng lân cận.

Cảnh đổ nát hoang tàn ở Cebu (Ảnh: AFP).

PAGASA trước đó cảnh báo nguy cơ cao xảy ra “nước dâng do bão có khả năng gây chết người và thiệt hại nghiêm trọng”, có thể cao hơn 3m, dọc theo các khu dân cư ven biển và vùng trũng thấp ở miền trung Philippines, bao gồm cả một số khu vực của Mindanao.

Kalmaegi xuất hiện trong bối cảnh Philippines - quốc gia trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm - vẫn đang phục hồi sau hàng loạt thiên tai gần đây, bao gồm động đất và thời tiết cực đoan.

Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến các hiện tượng thiên tai ngày càng nguy hiểm hơn với con người trong thời gian tới, đặc biệt là với các quốc gia dễ tổn thương như Philippines.