Tổng thống Trump: Iran muốn đàm phán, nhưng Mỹ có thể ra tay trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/1 cho biết lãnh đạo Iran đã gọi điện cho ông để đàm phán.

“Họ đã gọi hôm qua. Iran đã gọi để đàm phán. Các nhà lãnh đạo Iran muốn đàm phán. Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi vì liên tục bị Mỹ giáng đòn. Iran muốn đàm phán với chúng tôi”, chủ nhân Nhà Trắng nói.

Tuy nhiên, ông cảnh báo: " Chúng tôi có thể sẽ phải hành động trước khi có một cuộc gặp”.

Ông nói thêm, chính quyền của ông đang theo dõi sát tình hình và cân nhắc các phương án với Iran.

“Chúng tôi đang xem xét vấn đề này một cách rất nghiêm túc. Quân đội đang xem xét tình hình, và chúng tôi đang cân nhắc một số lựa chọn rất cứng rắn. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cũng cho biết chính quyền của ông có thể sẽ trao đổi với nhà sáng lập SpaceX Elon Musk về việc giúp người dân Iran tiếp cận Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh của tỷ phú công nghệ này.

Khi được hỏi Mỹ sẽ phản ứng ra sao nếu Iran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ, ông Trump trả lời: “Chúng tôi sẽ đáp trả họ ở mức độ mà họ chưa từng hứng chịu trước đây”.

Trước đó, hôm 9/1, ông Trump cảnh báo: “Iran đang gặp rắc rối lớn. Theo tôi thấy, người dân đang giành quyền kiểm soát một số thành phố mà chỉ vài tuần trước đây không ai nghĩ là có thể xảy ra. Họ tốt hơn hết là đừng bắt đầu nổ súng, bởi vì chúng tôi cũng sẽ nổ súng... chúng tôi sẽ can dự”.

Chủ nhân Nhà Trắng giải thích thêm: “Điều đó không có nghĩa là đưa bộ binh xuống thực địa, nhưng có nghĩa sẽ là đòn đánh rất mạnh vào những chỗ đau nhất”. Ông nhấn mạnh, các quan chức Mỹ đang theo dõi sát tình hình.

Truyền thông trước đó đưa tin, Tổng thống Trump đang cân nhắc một loạt phương án quân sự có thể áp dụng đối với Iran, và trong những ngày gần đây đã được báo cáo về nhiều kế hoạch can thiệp khác nhau. Ông Trump dự kiến họp với các cố vấn cấp cao vào ngày 13/1 để thảo luận chi tiết các phương án đối với Iran.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay, nội bộ chính quyền Mỹ đang tồn tại những lo ngại cho rằng các cuộc tấn công quân sự có thể phản tác dụng. Theo các quan chức, mối lo là những đòn tấn công có thể vô tình khiến người dân Iran đoàn kết ủng hộ chính quyền, hoặc khiến Iran đáp trả bằng sức mạnh quân sự của chính họ.

Bộ Ngoại giao Iran hiện chưa bình luận về những phát ngôn mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, người đứng đầu quân đội Iran, Tướng Amir Hatami tuần trước cảnh báo tấn công phủ đầu nhằm vào các lợi ích của Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm qua cũng tuyên bố: “Nếu Iran bị tấn công, cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát lẫn toàn bộ các trung tâm, căn cứ quân sự và tàu thuyền của Mỹ trong khu vực sẽ là những mục tiêu hợp pháp của chúng tôi”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không coi mình chỉ giới hạn ở việc phản ứng sau khi hành động đã xảy ra và sẽ hành động dựa trên bất kỳ dấu hiệu khách quan nào của mối đe dọa”.