Hé lộ những kịch bản hành động tiềm tàng của Mỹ đối với Iran

Một máy bay B-2 Spirit, loại máy bay mà Mỹ đã triển khai để ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran năm 2025 (Ảnh: Wikipedia).

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào những bước đi tiếp theo của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông dọa sẽ tấn công Iran nếu đối phó biểu tình bằng vũ lực.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã theo dõi sát các cuộc biểu tình kể từ khi chúng bắt đầu vào tháng 12. Ông nhiều lần phát tín hiệu về khả năng can thiệp vào Iran.

Ông Trump dự kiến họp với các cố vấn cấp cao vào ngày 13/1 để thảo luận các phương án hành động.

Theo một quan chức giấu tên của Mỹ, những phương án được trình lên ông Trump bao gồm từ các đòn tấn công có mục tiêu bên trong Iran cho tới các cuộc tấn công mạng mang tính chủ động.

Quan chức này cho biết chính quyền Tổng thống Trump muốn tránh những lựa chọn gây tổn thất lớn cho dân thường, vì vậy các phương án có thể được “tinh chỉnh” để nhắm vào lực lượng quân sự Iran. Chính quyền cũng đang xem xét khả năng gửi các thiết bị đầu cuối giúp người dân Iran tiếp cận Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk.

“Chúng tôi có thể gia tăng sức ép theo nhiều cách”, quan chức này nói.

Tổng thống Trump được cho là không có ý định đưa quân Mỹ vào Iran. Một quan chức Mỹ cho biết hiện tại Washington chưa có kế hoạch điều động lực lượng hay khí tài quy mô lớn. Một số người trong chính quyền lo ngại rằng hành động của Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông hoặc phản tác dụng.

Mỹ hiện đã có lực lượng đáng kể trong khu vực. Hệ thống phòng không của Iran bị cho là cũng đã suy yếu nghiêm trọng sau cuộc xung đột 12 ngày với Israel và Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái.

“Tôi nghĩ lực lượng Mỹ sẽ ném bom họ”, một chiến lược gia chính sách đối ngoại giấu tên của đảng Cộng hòa nhận định. Người này cho biết thêm rằng nếu ông Trump muốn gửi một thông điệp tới giới lãnh đạo Iran, các mục tiêu có thể là những biểu tượng của Iran và cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Một cựu quan chức Mỹ từng phụ trách hồ sơ Iran cho biết, nếu ông Trump chọn tấn công, ông có thể cân nhắc các mục tiêu thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật, thậm chí là các mục tiêu lãnh đạo, dù “điều đó sẽ cần thời gian”.

Các biện pháp phi quân sự sẽ bao gồm tấn công mạng và các hoạt động bí mật, nhưng theo cựu quan chức này, các đòn nhắm vào giới lãnh đạo mới là những hành động tạo ra tác động lớn nhất.

Kế hoạch hành động tiềm tàng của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào Iran hiện vấp phải sự hoài nghi nội bộ.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner, thành viên cao cấp nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, kêu gọi chính quyền ông Trump tập trung vào việc gia tăng sức ép bên ngoài đối với chính quyền Iran, thay vì tiến hành một cuộc tấn công.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul cũng cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào Iran có thể khiến người dân nước này quay lưng với Mỹ.

“Tôi nghĩ đó không phải là nhiệm vụ của chính phủ Mỹ phải can dự vào mọi phong trào tự do trên toàn cầu, và tôi cho rằng việc ném bom họ có thể kéo theo kết quả ngược lại”, ông Paul nói.

Về phía Iran, giới chức nước này tuyên bố đáp trả cứng rắn, thậm chí hành động phủ đầu để ngăn mối đe dọa tấn công từ Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố, Israel và “tất cả các trung tâm, căn cứ và tàu quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ là mục tiêu hợp pháp” nếu Mỹ tấn công Iran.