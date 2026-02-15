Xe tăng Leopard 2 của Ukraine bị Nga tiêu diệt ở mặt trận Zaporizhia (Ảnh: WM BLOOD).

Dù được ca ngợi là "tiêu chuẩn vàng", việc triển khai loại xe tăng nổi tiếng này của Đức ở "chảo lửa" Ukraine đã phơi bày một thực tế đáng buồn là ngay cả cỗ máy chiến đấu tinh vi nhất cũng có thể gặp khó khăn nếu thiếu đi cơ sở hạ tầng hỗ trợ phù hợp.

Quá phức tạp để chiến thắng?

Giữa những "cơn ác mộng" bảo trì do kíp lái thiếu kinh nghiệm và sự thiếu hụt yểm trợ trên không phối hợp, Leopard 2 đã trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các bầy đàn máy bay không người lái (UAV) Nga.

Mặc dù khả năng sống sót của nó vẫn vượt trội so với các xe tăng thời Liên Xô, sự phức tạp của động cơ V-12 tăng áp kép và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến đã biến nó thành một gánh nặng hậu cần trên chiến tuyến.

Leopard 2 được đánh giá là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tốt nhất thế giới, thậm chí có người còn cho rằng nó ngang bằng hoặc vượt trội so với M1A2 SEPv3 Abrams của Mỹ.

Nổi tiếng với khả năng cơ động tuyệt vời, hệ thống quang học vượt trội và hệ thống điều khiển hỏa lực chính xác cao, MBT thế hệ thứ ba của Đức mang lại sự cân bằng mạnh mẽ giữa hỏa lực, tốc độ và khả năng bảo vệ. Được phát triển bởi Krauss-Maffei vào những năm 1970 và đi vào hoạt động năm 1979, Leopard 2 được thiết kế để di chuyển nhanh trên nhiều địa hình và tiêu diệt xe tăng đối phương.

Hiện tại, Leopard 2 có mặt trong biên chế lực lượng vũ trang Đức và 21 quốc gia khác, một số trong đó đã được cấp phép sản xuất và phát triển trong nước.

Xe tăng Leopard-2 của Ukraine tham gia chiến đấu (Ảnh: Domena Publiczna).

Tiến sĩ Christian Mölling, người đứng đầu Trung tâm An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức (DGAP), nhấn mạnh 3 ưu điểm chính của Leopard 2: hỏa lực mạnh mẽ với khả năng bắn tầm xa và nhiều loại đạn, lớp giáp rất tiên tiến mang lại sự an tâm cho kíp lái, cùng khả năng cơ động cao giúp di chuyển nhanh chóng trên chiến trường.

Khả năng bảo vệ phía trước của Leopard 2 đã được tăng cường bằng bộ giáp kép trên tháp pháo và thân xe, cùng với khả năng bảo vệ 360 độ chống lại súng phóng lựu RPG. Phần thân dưới được gia cố để chống mìn, tăng khả năng sống sót của xe tăng trong các hoạt động đô thị. Các thành phần của hệ thống giáp mô-đun này lần đầu tiên được Canada sử dụng ở Afghanistan.

Pháo chính của Leopard 2 là pháo xe tăng nòng trơn Rheinmetall Rh-120 120mm, có thể bắn đạn DM63 ở tầm xa 4km và đạt tầm bắn gấp đôi với tên lửa chống tăng dẫn đường LAHAT.

Xe tăng này có thể mang 42 viên đạn pháo, cùng với 4.750 viên đạn 7,62mm cho hai khẩu súng máy. Leopard 2 cũng có khả năng bắn đạn nổ mạnh có thể lập trình.

Súng máy MG3 gắn trên tháp pháo đã được thay thế bằng trạm vũ khí điều khiển từ xa FLW 200 ổn định. Vào ngày 22/2/2021, Đức đã ký hợp đồng với Israel để mua hệ thống phòng thủ chủ động Trophy.

Xe tăng Leopard 2 của Ukraine bị Nga tiêu diệt ở Kursk (Video: Telegram).

Thực chiến tại Ukraine: Những thách thức không lường trước

Sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp xe tăng M1 Abrams và Leopard 2. Ban đầu, Đức gửi 14 chiếc Leopard 2, sau đó là hơn 100 chiếc nữa. Mỹ ban đầu do dự gửi M1 Abrams do yêu cầu bảo trì phức tạp, nhưng cuối cùng đã nhượng bộ và gửi 31 chiếc M1, cùng với Leopard 2 của Đức.

Tuy nhiên, cả 2 loại xe tăng tốt nhất thế giới này lại gặp khó khăn chủ yếu ở Ukraine vì những lý do không liên quan đến chất lượng của chúng.

Như dự đoán, các binh sĩ Ukraine thiếu kinh nghiệm được giao nhiệm vụ bảo trì Leopard 2 đã không thể thực hiện công tác bảo trì cần thiết. Leopard 2 rất phức tạp trong bảo trì, đặc biệt là do hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi và động cơ diesel V-12 tăng áp kép mạnh mẽ.

Việc bảo trì đòi hỏi các kỹ thuật viên được đào tạo chuyên biệt và các công cụ đặc thù, cùng với khả năng làm việc trong điều kiện luôn bị đe dọa bởi các cuộc tấn công bằng UAV.

Hơn nữa, quân đội Ukraine không sử dụng phương pháp tác chiến phối hợp mà quân đội Đức và Mỹ dựa vào, trong đó các binh chủng khác nhau phối hợp trong một chiến dịch duy nhất để tối đa hóa kết quả.

Xe tăng Leopard 2 được thiết kế để hoạt động phối hợp với sự hỗ trợ của không quân và bộ binh cùng các loại xe thiết giáp. Nhưng Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ chiều sâu, buộc Ukraine phải tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao.

Trong bối cảnh này, Leopard 2 và M1 Abrams thường tấn công đơn độc, điều khiến chúng rất dễ bị tổn thương trước tên lửa chống tăng và UAV bắn từ trên xuống.

Dù vậy, xe tăng chiến đấu chủ lực vẫn là xương sống của chiến tranh trên bộ hiện đại, tích hợp hỏa lực, tính cơ động và khả năng bảo vệ để kiểm soát chiến trường.

Nhìn chung, xe tăng vẫn giữ vai trò quan trọng và cần thiết trong chiến tranh trên bộ hiện đại, bất chấp những điểm yếu trước các loại vũ khí chống tăng và UAV hiện đại - đặc biệt là ở Ukraine. Và Leopard 2 vẫn là một loại xe tăng xuất sắc - một trong những loại tốt nhất trên thế giới.